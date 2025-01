Haaland se smlouvou na 9,5 roku. Zase se to otočí a začneme vyhrávat, říká

Podle The Athletic je Haalandova nová smlouva jednou z nejlukrativnějších v Premier League.

V té původní pětileté z roku 2022, kdy přestoupil z Dortmundu za přibližně miliardu a půl, což byla výstupní klauzule, byly podmínky, za kterých by ho jiný klub mohl vykoupit. „To už nový kontrakt neobsahuje,“ tvrdí The Athletic.

V Manchesteru City za dva a půl roku nastřílel 111 gólů ve 126 zápasech ve všech soutěžích. To jsou ohromující čísla.

Haaland v City Premier League: 87 zápasů, 79 gólů

Anglický pohár: 7 zápasů, 8 gólů

Ligový pohár: 2 zápasy, 1 gól

Liga mistrů: 26 zápasů, 23 gólů

Anglický superpohár: 3 zápasy

Superpohár: 1 zápas

Celkem: 126 zápasů, 111 gólů Rekord

Nejlepší poměr gólů na počet minut ze všech hráčů Premier League, kteří odehráli víc jak 5 tisíc minut. Na gól potřebuje 91 minut(celkem 7 215 minut, 79 gólů Trofeje

Anglický mistr (2023 a 2024)

Liga mistrů (2023)

Anglický pohár (2023)

Evropský superpohár (2024)

Anglický superpohár (2024)

„Je to jeden z nejlepších útočníků na světě. Pořád je velmi mladý, takže se může pod naším trenérem Pepem Guardiolou dál zlepšovat. Pokud bude tvrdě pracovat, což vím, že bude, zanechá v klubu nevídanou stopu,“ prohlásil sportovní ředitel Txiki Begiristain.

„Kromě výjimečného přirozeného talentu a schopností zdobí Erlinga oddanost, profesionalita, pokora a touha se neustále zlepšovat. To shrnuje všechno, čeho se všichni snažíme v Manchesteru City dosáhnout,“ zdůraznil Begiristain.

Haaland se rozjel i v současném ročníku, v úvodních pěti ligových kolech dal deset branek, jenže pak se zasekl stejně jako celý tým. Od října přidal jen šest gólů v Premier League a dva v Lize mistrů. A City má problém.

V Champions League potřebuje ve zbývajících dvou duelech základní fáze (v Paříži a doma s Bruggy) vyhrát alespoň jeden zápas, aby se protlačilo do vyřazovací fáze. V Premier League ztrácí na Liverpool dvanáct bodů, je dokonce mimo pohárové příčky.

Nejlepší střelci v Premier League 1. Alan Shearer - 260 gólů

2. Harry Kane - 213

3. Wayne Rooney - 208

4. Andrew Cole - 187

5. Sergio Aguero - 184

6. Frank Lampard - 177

7. Thierry Henry a Mohamed Salah - 175

8. Robbie Fowler - 163

9. Jermain Defoe - 162

10. Michael Owen - 150

..

61. Erling Haaland - 79

Po bídném říjnu, listopadu a prosinci obhájce anglického titulu na přelomu roku dvakrát vyhrál, Haaland k výhrám nad Leicesterem a West Hamem přispěl třemi góly. Ale naposled hřišti Brentfordu neskóroval (2:2). Jak to půjde dál?

Každopádně jeden z nejbohatších klubů planety svou budoucnost postavil na Haalandovi a ten ji spojil se City.

„Jsem přesvědčený, že se to zase otočí. Bylo to pro nás těžké období, protože jsme byli zvyklí vyhrávat. Je to pro nás výzva, aby se ty časy zase vrátily,“ řekl Haaland. „Každý musí být hladový, nic nepodcenit, nebrat výhry jako samozřejmost. Udělám všechno, co je v mých silách, abychom zase vítězili.“

Přál by si, aby u jeho éry v City byl i trenér Pep Guardiola.

„Hodně mi pomohl. Je tak příjemné s ním pracovat. Nejen proto, že je nejlepší, ale je to také nejpracovitější člověk, kterého jsem kdy zažil,“ řekl Haaland.

„Čas s ním strávený je motivující i inspirující. Je zábavné s ním pracovat, ale zároveň i těžké, protože od vás požaduje maximum. Ale to je přesně to, co já chci.“