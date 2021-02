12:00

Ten gól byste mohli vyučovat na fotbalové univerzitě. Akrobatický a dokonalý. Noblesní a originální. Erling Haaland se zády k brance položil do centru z levého křídla a v pozici plachtící labutě střihnul nohama. „Prostě jsem se odrazil do vzduchu a trefil. Bláznivé,“ usmíval se, když si z blonďatých vlasů sundal gumovou čelenku a do kamery poskládal srdce z dlaní.