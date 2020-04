Jsem závislák, na gólech, říká Haaland. Proč obdivuje Ibrahimovice?

Góly, góly, góly. „Musím je dávat. Jo, jsem na tom závislý. Ale je to dobrá závislost,“ pronesl devatenáctiletý útočník v rozhovoru pro odborný časopis FourFourTwo.

V předchozím angažmá v Salcburku, který za něj dostal v přepočtu půl miliardy korun, dal v sedmadvaceti utkáních devětadvacet branek.

A mohl si vybírat. Manchester United, Juventus Turín, nebo RB Lipsko.

Zvolil Dortmund.



„Hned jak jsem poprvé přišel do Dortmundu, měl jsem ze všeho dobrý pocit,“ zdůraznil.



„Líbil se mi celý klub. Jeho příběh, lidé, kteří ho řídí a jak všechno funguje. Rozhodl jsem se, že Dortmund je pro mě nejlepší volba. A opravdu to tak je.“

Ještě aby ne, když od první chvíle mu vycházelo všechno. Při debutu jako náhradník dal za 34 minut hattrick českému brankáři Koubkovi z Augsburgu.

Druhý zápas, dva góly za pětadvacet minut proti Kolínu. A pokračoval dál.

Jedenáct zápasů, dvanáct gólů. To jsou mimořádná čísla.

„Začátek byl naprosto fantastický. Přestoupit uprostřed sezony není snadné, ale klub mi pomohl. Jsem tady tři měsíce a cítím se tu jako doma.“



Přitom do Manchesteru ho chtěl krajan Ole Gunnar Solskjaer, jeho někdejší trenér v Molde, kde s profesionálním fotbalem už v šestnácti Haaland začínal.

O zájmu United však rodák z anglického Leedsu, kde hrával jeho otec Alf-Inge Haaland, nerad hovoří.

„Nechci o tom mluvit. Můžu jen o sobě a o mém současném klubu. Ale je vždycky příjemné, když o vás má někdo zájem. Znamená to, že svou práci děláte dobře.“

V rozhovoru pro časopis FourFourTwo se Haaland svěřil, že ze světových útočníků obdivuje Zlatana Ibrahimovice, dnes už osmatřicetiletého veterána z AC Milán.



„Líbí se mi jeho mentalita, jeho sebevědomí i to, jak vidí věci jinak,“ říká Haaland.

„Přestoupí z klubu do klubu, z jedné země do druhé, což nikdy není snadné. Ale on přijde a střílí góly od první minuty. Jako by nic. Tohle se mi fakt líbí.“

Ale srovnání s ním odmítá, byť oba jsou urostlí útočníci. „Ale každý hrajeme trochu jiným způsobem.“