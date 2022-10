Děsivá čísla, ti nejlepší v jednom. Haalandovi už Anglie věští: Překonáš i Shearera

Pro kontext: fotbalisté City v městském derby rozcupovali United 6:3. Dvaadvacetiletý Haaland nastřílel jeden z hattricků, ten druhý si připsal stejně starý Phil Foden, kluk z Manchesteru.

Totální dominance a pro rivala krutý výsledek.

„Jo, nebylo to špatný,“ prohodil norský útočník pro televizi Sky Sports se svým typickým úšklebkem. „Vyhráli jsme doma, je to pěkný, úžasný. Co dodat?“ pokračoval.

Haaland na ostrovech i nadále řádí a udivuje.

„Když ho sleduju, vidím nejlepší útočníky světa v jednom. Má v sobě kus Zlatana i Ronalda, trochu od Inzaghiho. Proto je tak nebezpečný,“ líčil bývalý skvělý brankář Peter Schmeichel ve vysílání BBC.

Tři hattricky v Premier League Kolik zápasů střelci potřebovali? Erling Haaland - 8

Michael Owen - 48

Ruud van Nistelrooij - 59

Fernando Torres - 64

Andy Cole - 65

Luis Suárez - 71

Tohle je jen výběr z čísel a rekordů, které norská mašina v posledních dnech či týdnech převálcovala:

v bleděmodrém dresu dal Haaland zatím 17 branek v 11 zápasech a navrch přidal tři asistence

na tři hattricky, které mimochodem nasázel ve třech domácích zápasech po sobě, mu v Anglii stačilo jen osm startů, což je ve srovnání s předchozími výkony unikát

a v tabulce střelců Premier League má víc gólů (14) než druhý Kane (7) a třetí Mitrovič (6) dohromady...

„To je až děsivé, že?“ oklepal se trenér Pep Guardiola. „Takové statistiky ani není potřeba komentovat. Cítím z něj, že je neustále hladový, nesmírně soutěživý.“

A v Anglii zatím doslova nepolapitelný. Je mu fuk, jestli dostane míč na hlavu, silnější levačku nebo pravou nohu. Góly střílí odkudkoli. I proto se pouhé tři měsíce (!) po jeho příchodu experti zcela vážně baví o tom, zda - nebo spíš kdy? - překoná bájný střelecký rekord Alana Shearera.

Někdejší ikona Blackburnu a Newcastlu v zápasech Premier League nastřílela 260 gólů, k čemuž má z aktivních fotbalistů nejblíž Harry Kane z Tottenhamu, který je na 190 trefách. Co Haaland?

„Jestli vydrží v Anglii, určitě se před Alana dostane,“ myslí si Chris Sutton, bývalý Shearerův parťák a v současnosti glosátor v BBC.

Pokud by si Haaland udržel stejnou produktivitu i ve zbytku sezony, dostane se na metu šedesáti gólů, což by byl absolutní rekord největších evropských soutěží.

Pro srovnání: v minulém ročníku se stal králem střelců v Anglii Mohamed Salah s 23 góly, stejný hráč drží rekord současné Premier League s 32 zásahy v jediné sezoně. Ještě o dva góly víc vstřelili v devadesátých letech Shearer a Andy Cole, jenže tehdy se na ostrovech hrálo o čtyři ligové duely ročně víc.

Úkaz z Norska všechny jmenované může předčit.