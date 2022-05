Norská mašina Haaland za pakatel. Geniální obchod, rozplývají se v Anglii

Nebo bude stačit přestříkat žlutý dortmundský dres do modré barvy?

Už je to téměř jistá věc, dolaďují se poslední detaily: Erling Braut Haaland, jedenadvacetiletý norský fotbalový klenot, se prvního července bude stěhovat. Poté, co si během dvou a půl roku podmanil Německo, se přemístí do Manchesteru City, nejbohatšího týmu světa.

Mimo jiné proto, aby pomohl konečně vyhrát Ligu mistrů, což se klubu napumpovanému miliardami štědrého šejka Mansúra nepovedlo z jedenácti pokusů ještě ani jednou.

Vyjde to příští rok s Haalandem?