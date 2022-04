Detailista, co obdivuje Guardiolu. Nejlepší obrana je útok, věří ten Hag

Odpusťte klišé hned na úvod, ale totální fotbal.

„Nejlepší obrana je útok,“ citoval ten Haga, jenž do United nastoupí po sezoně, server ESPN. „Útočit v jedenácti, bránit v jedenácti. Všichni hráči v systému mají své úkoly, které musejí na sto procent plnit. Jakmile toho docílíte, zjistíte, že proti vám soupeři mají problém vstřelit gól.“

Letmý pohled na tabulku nizozemské ligy, kterou Ajax vede o čtyři body před PSV Eindhoven, takže se ten Hag velmi pravděpodobně rozloučí třetím titulem, ukazuje, že svou vizi týmu vštípil dokonale.

Ajax má skóre 85:15!

Připočtěte úctyhodné výkony i výsledky také na evropské scéně (mj. semifinále Ligy mistrů v roce 2019, loni postoupil ze skupiny s šesti výhrami a skóre 20:5) a je zřejmé, že ten Hag přichází s působivým renomé i s velkými očekáváními.

Při pohovorech muž pocházející z bohatých poměrů rodiny ochodující s realitami oslnil vedení svým zápalem, nadšením, konkrétní představou o přebudování United. Zároveň rozmetal drobné obavy o jazykové bariéře chvályhodnou angličtinou.

Manchester si od pracovitého taktika slibuje, že jej vrátí na výsluní, což bude zatraceně obtížný úkol. Ale proč by to ten Hag nesvedl?

Když před pěti roky přicházel do Ajaxu, nenacházel se tým v dobré situaci. Vypadl z poháru i v Evropě, hráči si nevěřili, nepodávali výkony, jaké měli. Ten Hag, „outsider“ z Utrechtu, jemuž při příchodu do Amsterdamu vyčítali silný provinční přízvuk, dostal ve slavném klub čas i důvěru.

„Všichni – i ti, kteří byli zpočátku proti němu – brzy pochopili, co dělá. Ten Hag je šéf. Nepřišel se kamarádit, přišel hrát dobrý, zábavný fotbal. A najednou začal Ajax hrát lepší fotbal,“ vzpomínal jeho někdejší spoluhráč Hans Kraay mladší.

Ten Hag nezapře ovlivnění tradiční nizozemskou „cruijffovskou“ školou. Zároveň coby obdivovatel Pepa Guardioly, s nímž se potkal na štaci u rezervy v Bayernu Mnichov, od svého vzoru leccos pochytil, vyznává i kontrapresink.

„Guardiolova filozofie je senzační, to, co dělal v Barceloně, Bayernu a teď s Manchesterem City, ten útočný a atraktivní styl mu umožňuje hodně vyhrávat. Právě to jsem se snažil praktikovat v Ajaxu,“ vyznal se ten Hag v únoru 2019. Zkrátka kouč moderního střihu.

Navíc má zkušenosti i se zákulisím, v Utrechtu působil ve dvojroli trenér-sportovní ředitel. United imponuje, že ten Hag umí pracovat s mladými hráči, což je jedním z pilířů dlouhodobé strategie klubu.

„V Ajaxu jsem pracoval v souladu s jeho DNA. Musíte vítězit, dělat to atraktivně a s mladými hráči. To se nám dařilo,“ uvedl.

Ten Hag je puntičkář, který si potrpí na dochvilnost. Už jako začínající trenér mládežnických týmů často krátil svým hráčům volno a trestal každého, kdo někam přišel pozdě. Lpí na videu, rozebírá s hráči do detailu jejich postavení, upozorňuje na chyby, ale nezapomene i pochválit dobrá rozhodnutí. Taky je zvyklý jim doporučovat, které články mají číst.

Přesto si jeho bývalí svěřenci pochvalovali, jak si je ten Hag uměl získat na svou stranu lidským přístupem. Své úmysly a nápady jim dovedl odborně předat. „Z taktického hlediska je mistr. A je také velmi dobrý v tom, jak jedná s hráči. Tahle kombinace je důvodem, proč je tak dobrý,“ popisoval Dušan Tadič, který v Ajaxu oživil uvadající kariéru a pod ten Hagem zářil.

To ostatně potvrzuje i ten Hagův celoživotní přítel Leon ten Voorde. „Dokáže si poradit i s takzvanými obtížnými povahami,“ prohlásil pro Manchester Evening News. Tahle okolnost může být pro budování autority v týmu plném hvězd klíčová. „Je to jednoznačně šéf, ale zároveň i společenský člověk, který o hráčích ví všechno.“

Své fotbalisty učí disciplíně a potřebuje, aby byli patřičně fyzicky připravení. Pohyb, to je klíčový aspekt ten Hagova ofenzivního stylu. Napadání, kontrapresink po ztrátě míče, schopnost přepínat mezi formacemi, vysoko postavený blok jsou další z prvků.

Zní to dobře, že?

Pokud bude jeho spolupráce s anglickým velkoklubem fungovat, má se spící obr Manchester United na co těšit.