Schick je bez trenéra. Ten Haga odvolali z Leverkusenu nejrychleji v historii ligy

„Nebylo to snadné rozhodnutí, ale posledních pár týdnů nám ukázalo, že takhle nový a úspěšný tým nepostavíme,“ uvedl sportovní ředitel Simon Rolfes. „Odvolat trenéra takhle brzy je bolestné, ale bylo to nezbytné,“ přidal šéf klubu Fernando Carro.
Problémy v kabině a nedostačující výsledky. Tak by se daly shrnout důvody, proč se kouč loučí až výmluvně rychle.
Ten Hag se Bayeru ujal v červenci. Klub ho přivedl jako náhradu za Xabiho Alonsa, který s Bayerem v ročníku 2023/2024 získal historický titul a po druhé příčce v minulé sezoně odešel do Realu Madrid.
Kromě něj přišel holohlavý Nizozemec o podstatnou část úspěšného týmu. Kromě kouzelníka Wirtze a statného obránce Taha odešlo dalších 11 hráčů, jiných 14 posil přišlo.
Vydržel jen Schick, kterému přislíbili, že kolem něj nový tým vystaví.
Jenže hned úvodní výkony Leverkusenu pod Ten Hagem naznačily, že se vedení přepočítalo.
Do nového bundesligového ročníku vstoupil klub vlastněný farmaceutickou firmou Bayer porážkou 1:2 s Hoffenheimem. V sobotu pak díky dvěma Schickovým gólům vedl nad Brémami 3:1, ale nakonec remizoval 3:3. A to čelil početně oslabenému soupeři!
Úplné katastrofě se proto v Německu rozhodli předejít hned.
Ten Hag překonal dosavadní negativní rekord Helmuta Senekowitsche z Eintrachtu Frankfurt a Heinze Elznera z Norimberku, kteří se pakovali po pěti zápasech.
Pro známého kouče je to další kaňka do životopisu. Už v Manchesteru United, kde strávil dva roky, to neklapalo. Klub šel dál ke dnu, přestože Ten Hag v první sezoně ovládl Ligový pohár a v té poslední zase FA Cup. I proto tamní vedení v létě 2024 věřilo, že se všechno ještě zlomí. Jenže pár měsíců na to kapitulovalo.
Na další angažmá čekal pár měsíců a věřilo se, že mu změna prostředí pomůže. Největší úspěchy zatím zažil v Ajaxu, s nímž třikrát ovládl ligu a dostal se do semifinále Champions League.
Na další výraznější zápis si tak musí počkat.