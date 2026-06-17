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Trenér Roy podlehl rakovině. Brest dotáhl do Ligy mistrů, slavil i výhru na Spartě

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  20:43
Ve věku 58 let zemřel fotbalový trenér Éric Roy, jenž navzdory dlouhém boji s rakovinou vedl ve francouzské lize Brest. V roce 2024 slavil s klubem se skromným rozpočtem senzační třetí místo v domácí soutěži a postup do Ligy mistrů. O jeho úmrtí informovala dnes rodina.

Trenér Éric Roy na snímku z 13. května 2026. | foto: Fred Tanneau / AFPProfimedia.cz

Podle ní Roy bojoval s rakovinou slinivky tři a půl roku. „Po celou tu dobu měl v sobě sílu, která byla ohromující. To, co v posledních letech dokázal, pro nás zůstane navždy výjimečné,“ uvedli členové rodiny.

Poslední dvě sezony s Brestem končil v polovině tabulky. V rodné Francii bývalý záložník trénoval také Nice, jako hráč měl za sebou i angažmá v Anglii za Sunderland nebo ve Španělsku za Vallecano.

Na podzim 2024 slavil s týmem výhru v Lize mistrů na Spartě (2:1).

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 34 24 4 6 74:29 76
2. Racing LensLens 34 22 4 8 66:35 70
3. LilleLille 34 18 7 9 52:37 61
4. Olympique LyonLyon 34 18 6 10 53:40 60
5. Olympique MarseilleMarseille 34 18 5 11 63:45 59
6. Stade RennesRennes 34 17 8 9 59:50 59
7. AS MonacoMonaco 34 16 6 12 60:54 54
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 34 15 8 11 58:47 53
9. FC LorientLorient 34 11 12 11 48:51 45
10. ToulouseToulouse 33 12 8 13 47:46 44
11. Paris FCParis FC 34 11 11 12 47:50 44
12. Stade BrestBrest 34 10 9 15 43:55 39
13. AngersAngers 34 9 9 16 29:48 36
14. Le HavreLe Havre 34 7 14 13 32:44 35
15. AJ AuxerreAuxerre 34 8 10 16 34:44 34
16. OGC NiceNice 34 7 11 16 37:60 32
17. NantesNantes 33 5 8 20 29:52 23
18. FC MétyMéty 34 3 8 23 32:76 17

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

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