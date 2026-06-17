Podle ní Roy bojoval s rakovinou slinivky tři a půl roku. „Po celou tu dobu měl v sobě sílu, která byla ohromující. To, co v posledních letech dokázal, pro nás zůstane navždy výjimečné,“ uvedli členové rodiny.
Poslední dvě sezony s Brestem končil v polovině tabulky. V rodné Francii bývalý záložník trénoval také Nice, jako hráč měl za sebou i angažmá v Anglii za Sunderland nebo ve Španělsku za Vallecano.
Na podzim 2024 slavil s týmem výhru v Lize mistrů na Spartě (2:1).
|
Kouč Brestu o Spartě: Nestojí proti nám jen český soupeř, ale i evropský