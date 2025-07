Zamířil tam na roční hostování s opcí, které se s velkou pravděpodobností promění v trvalý přestup. V Nizozemsku by tak zůstal až do roku 2030.

„Já jsem věděl, že v nadcházející sezoně chci pravidelně hrát. A když jsem slyšel o možnosti přesunout se do PSV, tak jsem neváhal. Myslím, že je to správná volba,“ přidal Kovář v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Sport Invest.

Jak probíhala jednání?

Táhlo se to dva týdny, možná dva a půl týdne, což je celkem dlouhá doba, ale jsem rád, že se kluby dohodly a všechno dopadlo, jak jsem si přál.

Byla ve hře i jiná varianta?

Nabídek bylo víc, s agenturou jsme zkoumali, která z nich bude nejlepší. Nakonec jsme všichni souhlasili, že nás PSV oslovilo vším.

Po dvou letech budete zase plnit roli jedničky, navíc v nizozemském velkoklubu, který čeká i Liga mistrů Jste nervózní?

Nervozitu necítím, už jsem něco za fotbalovou kariéru zažil, takže jsem spíš natěšený a nemůžu se dočkat, až poprvé vyběhnu na hřiště a všechny poznám. Je to něco nového a těším se.

Máte pocit, že vás štace v Leverkusenu posunula, i když jste chytal méně, než byste si přál?

Určitě. Angažmá v Leverkusenu mi pomohlo, zlepšil jsem se nejen jako brankář, ale i člověk. Nabral jsem spoustu zkušeností, odehrál hodně těžkých zápasů a snad z toho bude těžit v budoucnu.

Český brankář Matěj Kovář (vpravo) po podpisu smlouvy v PSV Eindhoven.

Těmi nejtěžšími zápasy v Nizozemsku budou střety s Ajaxem či Feyenoordem.

Velké zápasy k tomu patří, takže na zápasy s Ajaxem i Feyenoordem se těším. Měl jsem teď nějaký čas nakoukat, jaké týmy tady hrají i jak se prezentuje PSV. Měl jsem pak i možnost mluvit s lidmi, kteří tady pracují, a udělali na mě neskutečný dojem.

Za Ajax bude v příští sezoně chytat Vítězslav Jaroš. Jste v kontaktu?

Je to super pro český fotbal, že naši gólmani jsou ve velkých nizozemských klubech. Snad si z toho oba odneseme co nejvíc. Ale v kontaktu nejsme a při vzájemných zápasech to asi ani nebudu vnímat. Prostě se před zápasem pozdravíme a po něm si pokecáme.

Mluvil jste už s reprezentačním koučem Ivanem Haškem?

Trenér se mě už při posledním srazu ptal, co se mnou bude v létě. Diskutovali jsme o tom, znal můj plán na nadcházející sezonu, ale v té době konkrétní nabídky nebyly, pak už jsem s ním nemluvil.

Co vás v nejbližších dnech čeká?

V pondělí jsme se vydali na soustředění do Německa, kde nám začíná tréninkový kemp kousek od Dortmundu. Je super, že to není daleko. Strávíme tam týden a v sobotu nás čeká zápas proti Stuttgartu. Pak se vracíme do Nizozemska a za dva týdny hrajeme první ostrý zápas (superpohár proti Go Ahead Eagles). Snad do něj půjdeme s co nejlepší formou.