V nizozemském fotbale příliš větších zápasů nenajdete. Střetnutí Ajaxu s PSV Eindhoven vždy fanoušci vyhlíží jako jeden z vrcholů celé sezony. Ti čeští ale měli v neděli ještě další důvod, proč si šlágr kola pustit. Branky obou týmů totiž v aktuální sezoně hájí Vítězslav Jaroš s Matějem Kovářem.
Brankář PSV Matěj Kovář inkasuje druhý gól v utkání s Ajaxem.

Oba se nakonec rozešli smírně, jelikož zápas v Eindhovenu skončil remízou 2:2. Ta nejvíce vyhovuje Feyenoordu, jenž se na čele tabulky odpoutal na tři body od druhého PSV a na čtyři od třetího Ajaxu.

Ale zpátky k nedělnímu De Topper, jak se zápasu přezdívá.

Obě mužstva do něj šla poté, co v týdnu prohrála v Lize mistrů. Ajax doma s Interem Milán (0:2), PSV poněkud překvapivě s nováčkem milionářské soutěže Unionem St. Gillois (1:3)

„Něco podobného je nepřípustné. Můžete trénovat, ale pokud pak v zápase neprojevíte touhu vyhrát, těžko můžete být profesionálním fotbalistou. V neděli čekám od hráčů úplně jiný přístup,“ čertil se v úterý kouč Peter Bosz.

A s úvodem musel být spokojený. Už v sedmé minutě poslal zkušený Perišič nadýchaný centr, na nějž si Jaroš netroufl vyběhnout, jenže se ani nestihl přesunout k zadní tyči a Salibari ho přesnou hlavičkou překonal.

To Kovář na druhé straně s první obdrženou brankou příliš dělat nemohl. Po Destově faulu a následné kontrole u videa totiž čelil ve 31. minutě penaltě, při níž ho hostující Taylor poslal na opačnou stranu.

„Přitom do té doby jsem na lavičce seděl úplně v klidu, jelikož soupeř neměl žádné šance. Jenže pak přijde penalta a je vyrovnáno,“ čertil se Bosz.

Matěj Kovář

Bilance v PSV Eindhoven

8 soutěžních zápasů
25 zákroků
14 obdržených branek
1 čisté konto

Vzápětí měl na druhé straně Jaroš pořádné štěstí. Po závaru ve vápně hlavičkoval Ruben van Bommel, syn slavného Marka, a českého gólmana sice překonal, z čáry však balon vykopl stoper Baas.

Hrál se atraktivní zápas s šancemi na obou stranách a práci měli gólmani.

Kovář se musel roztáhnout, aby zlikvidoval nájezd Taylora, Jaroš pro změnu reflexivně rukou vyškrábnul nad břevno prudkou Pepiho hlavičku. Kovář si nakonec připsal čtyři úspěšné zákroky, Jaroš ještě o jeden víc.

V poslední desetiminutovce nicméně oba inkasovali. Jaroše překonal opět hlavou nehlídaný Gasiorowski, Kováře zase střelou mezi nohy propálil Gloukh, jehož skvělým dloubákem uvolnil Taylor, nejlepší hráč hostů.

Vítězslav Jaroš

Bilance v Ajaxu Amsterdam

7 soutěžních zápasů
23 zákroků
8 obdržených branek
2 čistá konta

„Do zápasu jsme se nakonec dostali a zasloužili bychom si jít i do vedení. Nakonec z toho byla remíza, ale chtěl bych hráče opravdu pochválit,“ usmíval se hostující kouč John Heitinga.

„Máme v týmu spoustu nováčků, kteří se tady ještě musí zabydlet,“ narážel pak Bosz také na Kováře. „V této přechodné fázi vám hodně pomáhá když vítězíte. Na druhou stranu, tenhle zápas byl jiný a z naší strany lepší než ten v týdnu.“

Kovář je v novém působišti od půlky července, kdy ho Leverkusen poslal na hostování s opcí – v německém klubu totiž po odchodu Lukáše Hrádeckého koupili Marka Flekkena z Brentfordu, takže by český gólman nadále neměl jistou pozici jedničky. „Možnost zůstat v Leverkusenu nebyla na pořadu dne,“ přiznal.

Navzdory tomu, že teď chytá pravidelně, však přišel o místo brankářské jedničky v reprezentaci. Kvalifikační duel v Černé Hoře odchytal slávistický Jindřich Staněk, Kovář si pak podělil minuty s Jarošem v přípravném utkání se Saúdskou Arábií.

Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Jaroš do Nizozemska přišel zhruba o měsíc dříve. V Liverpoolu s ním prodloužili smlouvu a následně ho zapůjčili Ajaxu. „Když do jednání vstoupil Ajax, dávalo to okamžitě největší smysl,“ vysvětloval.

Jeho slova se zatím potvrzují, jelikož stejně jako Kovář v PSV odchytal každý zápas. Jejich pozice je však odlišná – Kovář si chce ideálně vychytat trvalé angažmá, Jaroš pro změnu doufá, že by třeba v budoucnu mohl dostat šanci v bráně úřadujícího anglického šampiona.

„Ale zaprvé neznám plány Liverpoolu a zadruhé žiju realitou. Soustředím se na teď a tady,“ pravil nicméně smířlivě v nedávném rozhovoru.

A oba se samozřejmě chtějí prosadit i v reprezentaci. Jak si v následujících měsících povedou?

