Jaroš byl shodou okolností přímo pod kotlem domácích fanoušků v aréně legendárního Johana Cruijffa a když sudí Nijhuis zavolal hráče k sobě, přidal do kroku, zatímco nad jeho hlavami praskaly rachejtle.
Po krátkém čekání, během nějž pyroshow nepřestávala a dým se neměl šanci rozplynout, hlavní arbitr večerní zápas 14. kola nizozemské Eredivisie přerušil.
„Klub vnímá nastalé události jako přímo skandální. Omlouváme se každému, kdo byl nějakým způsobem zraněn. Bezpečí našich hráčů i fanoušků bylo v ohrožení, což je nepřijatelné. Od takového chování se distancujeme, ohňostroje na stadion nepatří,“ vymezil se klub ostře v oficiálním prohlášení.
„Chápeme zklamání všech slušných fanoušků, kteří na zápas dorazili. Ti, kteří mají tohle na svědomí, nepřijeli sledovat fotbal. Pro pravé fanoušky je to smutné,“ přidala nizozemská fotbalová asociace.
Oficiálním důvodem chování fanoušků byla vzpomínka na Tuma, jednoho z aktivních členů kotle, který zemřel začátkem listopadu. Než ji zahalil kouř, mohli jste na velkém transparentu vidět jeho podobiznu.
Něco podobného udělali už před pár týdny při utkání s Heerenveenem (1:1). Tehdy byl zápas přerušen pouze na půl hodiny.
„Prohledali jsme před výkopem celý sektor a následně i všechny fanoušky u vchodu, dokonce jsme využili i psy, ale stejně jsme téhle situaci nedokázali zabránit,“ dušoval se Ajax.
Kromě vzpomínky na zesnulé však mohlo jít také o snahu fanoušků vyjádřit nespokojenost se sportovními výsledky. Ajax prohrál čtyři zápasy v řadě, v domácí soutěži je šestý se ztrátou 17 bodů (s přerušeným zápasem k dobru) na vedoucí PSV, a v Lize mistrů je po pěti kolech beznadějně poslední bez jediného bodu a hrozivým skóre 1:16.
Nepřekvapí, že to minulý měsíc odnesl odvoláním kouč Heitinga, jenž v posledních týdnech svého angažmá ve snaze něco změnit posadil i Jaroše, jenž v Ajaxu hostuje z Liverpoolu.
Do brány se čtyřiadvacetiletý gólman vrátil až minulý týden proti Benfice (0:2), v neděli si pak ale příliš nezachytal.
Podívejte se na záběry přímo z kotle Ajaxu:
Před dvěma lety v září podobný osud potkal třeba tradičně vypjatý zápas Ajaxu s Feyenoordem, takzvaný De Klassieker, který musel být přerušen za stavu 3:0 pro hosty a později byl dohráván od 55. minuty taktéž bez fanoušků. Jedním z důvodů byla tehdy také herní krize Ajaxu, kterou někteří příznivci neunesli.
Mimochodem, v květnu téhož roku měli něco podobného na svědomí v utkání s Ajaxem pro změnu fanoušci Groningenu, kteří si tehdy vybíjeli zlost po sestupu do druhé ligy.
V neděli se situace otočila.
„Samozřejmě projdeme záběry kamer a uděláme všechno proto, abychom viníky odhalili. A pokud se nám to povede, přijmeme potřebná opatření,“ uzavřel Ajax v prohlášení.