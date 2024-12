Trefa jménem Enzo. Dietní Guardiola uzdravil klopýtající Chelsea

Enzo Maresca má totiž na svědomí senzaci sezony. Nebo byste to pojmenovali jinak?

Od Chelsea, kterou od léta vede, se jistě dlouhodobě očekává, že se bude s ostatními obry prát o titul. Jenže předloni doklopýtala dvanáctá. Naposledy skončila šestá po parádním finiši, ale stejně se nevěřilo, že půjde o moc výš. Bookmakeři na začátku sezony její šance na titul ohodnotili kurzem 20:1.

Teď? Všechno je jinak!

Zatímco Manchester City, před startem ročníku zdaleka největší favorit, je už z mistrovských závodů prakticky out, sytě modré dresy teď dotírají na čelo. Na vedoucí Liverpool, který má zápas k dobru, teď ztrácejí jen dva body. A ve všech soutěžích táhnou sérii sedmi vítězných utkání v řadě.

To díky Marescovi, holohlavému vousatému chlapíkovi z jihoitalského Pontecagnana. Přivést ho v létě z Leicesteru, který dokormidloval k suverénnímu postupu do Premier League, to byla trefa.

Zatím vůbec nevadí, že čtyřiačtyřicetiletému trenérovi chybějí zkušenosti a že kromě roku v Leicesteru zapsal jako hlavní kouč jen kratičkou štaci v Parmě. Ukazuje se, že leccos zvládl odkoukat i jako asistent, protože se učil od mistrů. Začal v Seville u krajana Montelly, pak poskočil do West Hamu k mazákovi Pellegrinimu a nakonec až do Manchesteru City, kde koukal pod ruce Pepu Guardiolovi.

Teď se může smát rýpalům, kteří mu posměšně říkali Dietní Pep, v narážce na to, že se Guardiolovi sotva přibližuje. Zatímco City drtí krize, z níž se ne a ne vyhrabat, Chelsea pod Marescou kvete. Že by se snad nový šéf musel dlouze rozkoukávat, to nehrozilo: mockrát předvedl, že adaptovat se umí hned.

Bylo mu deset, když zamával rodičům a vydal se z jihu na sever, do Milána, kde si v akademii AC začal plnit sen. Zajímavost? V záloze vedle něj kopal Roberto De Zerbi, současný kouč Olympique Marseille. Následovaly čtyři roky v mládeži Cagliari, než se Maresca rozhodl pro další veletoč: namířil si to do anglické druhé ligy. Z Itálie? V osmnácti? To chce kuráž! Na testy ho zvalo několik týmů, ale jakmile si poprvé zatrénoval ve West Bromwichi, šéfové ho už nikam nepustili.

Zvykl si rychle. Bleskově se naučil anglicky, od spoluhráčů pochytal ostrovní návyky, snad s výjimkou popíjení, které bylo tehdy součástí britské fotbalové kultury: na alkohol nikdy moc nebyl. I tak se v partě chytil, na hřišti kouzlil a za rok a půl už po něm chňapl Juventus.

„Tam jsem se naučil, jak důležité je vyhrávat,“ líčil Maresca o mnoho let později, už s diplomem z fotbalové univerzity v Covercianu, kde uspěl s obhajobou práce na téma Fotbal a šachy: „Mají hodně společného. Trenér musí mít mozek šachového hráče. Potřebuje plánovat, studovat soupeře, dokola přemýšlet, čím ho může překvapit.“

V Chelsea se mu překvapovat daří dokonale. S obdivuhodnou samozřejmostí vrací bohatý klub tam, kam patří. Vždyť za posledních dvacet sezon bral titul pětkrát, k tomu ještě osmkrát skončil na pódiu. V éře ruského mamonáře Romana Abramoviče kromě domácích úspěchů dvakrát vyhrál Ligu mistrů a dvakrát Evropskou ligu.

Nový americký majitel Tood Boehly pak dlouho tápal: během prvních dvou sezon protočil čtyři trenéry a za posily utratil v součtu bláznivých šestatřicet miliard korun.

Až s Marescou se trefil. A jak!