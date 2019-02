Vyděšený Sala psal blízkým: Letadlo vypadá, že se rozpadne, bojím se

Osmadvacetiletý argentinský fotbalista přestoupil z Nantes do Cardiffu za rekordních 15 milionů liber (436 milionů korun). Do Francie letěl, aby se rozloučil se spoluhráči, v úterý se měl hlásit na tréninku nového klubu.



Malé osobní letadlo, ve kterém cestoval zpátky na ostrovy jen on a pilot, ovšem v pondělí večer nad Lamanšským průlivem poblíž ostrova Guernsey zmizelo.

Záchranáři ani ve středu nenašli žádnou stopu po zmizelém letounu. Šéf vzdušné pátrací jednotky Normanských ostrovů John Fitzgerald připustil, že už není téměř žádná naděje, že se ještě někoho z posádky podaří objevit živého. Se soumrakem byla pátrací akce stejně jako v minulých dnech přerušena a ráno se rozhodne, zda se bude v hledání pokračovat.

Server argentinského sportovního deníku Olé zveřejnil Salovy autentické audio nahrávky z komunikační aplikace Whatsapp.

„Brácho, jak se máš? Jsem úplně hotovej, v Nantes jsem se nezastavil.“

Kdo je Emiliano Sala? Argentinský útočník od mládí obdivuje krajana Gabriela Batistutu. Na hřišti válečník, v osobním životě milovník knih, hlavně detektivek. Když hostoval ve francouzském Niortu, přezdívali mu „místní Carlos Tévez“. Nastupoval také za Bordeaux, Orléans a Caen. Poslední čtyři roky strávil ve žlutých barvách Nantes, než ho v sobotu koupil Cardiff.

„Teď už sedím v letadle, vypadá, že se celý rozpadne. Ale jsem na cestě do Cardiffu! Je to bláznivý, ale zítra odpoledne to začíná, chlapi, čeká mě můj nový tým.“

„Pokud byste ode mě do hodiny a půl neměli žádné zprávy, vůbec nevím, jestli pro mě někoho pošlou, jestli vůbec najdou... Táto, mám strach!“

Sala údajně svým blízkým také psal, že letadlo vydává „podezřelé zvuky“.

Cardiff následně zrušil úterní trénink, zúčastnit se ho měla poprvé i nová posila.

Toto jsou poslední slova zmizelého hráče: