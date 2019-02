Cardiff udělal rekordní přestup, letadlo s fotbalistou Salou zmizelo

led 22 2019

Argentinský fotbalista Emiliano Sala byl na palubě malého letadla směřujícího z Nantes do Cardiffu, které v pondělí večer zmizelo nad Lamanšským průlivem. Potvrdili to zástupci francouzského úřadu pro civilní letectví. Záchranáři, kteří po posádce pátrají, zároveň oznámili, že vzhledem k panujícím podmínkám neočekávají, že by ještě mohli objevit někoho naživu.

Osmadvacetiletý útočník Sala přestoupil v sobotu právě z Nantes do Cardiffu za 15 milionů liber (436 milionů korun), což je nejvyšší přestupová částka v historii tohoto velšského klubu hrajícího Premier League. Do Nantes se vrátil, aby se v klubu rozloučil se spoluhráči. Osobní letadlo Piper Malibu s dvěma pasažéry na palubě zmizelo v pondělí večer poblíž ostrova Guernsey, jednoho z Normanských ostrovů nedaleko francouzského pobřeží. Po stroji začali pátrat záchranáři z obou stran kanálu, v noci ale museli akci kvůli silnému větru a nebezpečným podmínkám na moři přerušit. Dnes ráno obnovené pátrání stále žádnou stopu nepřineslo. „Po takové době, vzhledem k chladnému počasí a velice studené vodě, už neočekávám, že to mohl někdo přežít,“ řekl šéf vzdušné pátrací jednotky Normanských ostrovů John Fitzgerald. „Myslím, že pobřežní stráž je na tom podobně. A stále nevíme, jak (letadlo) zmizelo,“ dodal. Vedení Cardiffu bylo zprávou šokováno a klub dnes zrušil plánovaný trénink. „Očekávali jsme, že Emiliano včera v noci přiletí do Cardiffu a dnešek měl být jeho prvním dnem v novém týmu,“ uvedl výkonný ředitel klubu Ken Choo. Sala hrál za Nantes od roku 2015 a na podzim vstřelil 12 z jeho 26 branek.