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Nejdražší přestup Brita v historii. City kupují Andersona za tři a čtvrt miliardy

Autor: ,
  16:16
Elliot Anderson se prosazuje proti Manchesteru City.

Elliot Anderson se prosazuje proti Manchesteru City. | foto: Dave ThompsonAP

Anglický záložník Elliot Anderson během utkání s Panamou.
Gideon Mensah z Ghany (vpravo) svádí souboj s Angličanem Andersonem.
Angličan Elliot Anderson střeží míč před ghanským Semenyoem.
Záložník Archie Gray z Tottenhamu vede míč před Elliotem Andersonem z...
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Nejdražším britským fotbalistou v historii se stává záložník Elliot Anderson. Manchester City za něj podle médií Nottinghamu zaplatil 116 milionů liber (3,27 miliardy korun).

Třiadvacetiletý hráč překonal Judea Bellinghama, za kterého Real Madrid v roce 2023 poslal Borussii Dortmund 115 milionů liber. Manchester City oznámil přestup na svém webu.

Anderson je zároveň nejdražší posilou v historii bohatého klubu, který tradičně těží ze štědré podpory majitelů ze Spojených arabských emirátů. Dosud jí byl Jack Grealish, jenž v roce 2021 přišel z Aston Villy za 100 milionů liber (tehdy téměř tři miliardy korun).

V historii Premier League stál víc pouze švédský útočník Alexander Isak, za něhož Liverpool zaplatil loni Newcastlu 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun).

Anglický záložník Elliot Anderson během utkání s Panamou.

Anderson je nyní s anglickou reprezentací na mistrovství světa. Lékařskou prohlídku před uzavřením přestupu podstoupil v Kansasu. „Formality budou dokončeny po jeho návratu do Anglie,“ uvedlo vedení City v prohlášení.

Za Nottingham odehrál Anderson dvě sezony, předtím nastupoval v anglické lize za Newcastle. V reprezentačním A týmu má loňský vítěz mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku odehráno 13 utkání.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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