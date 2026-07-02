Nejdražší přestup Brita v historii. City kupují Andersona za tři a čtvrt miliardy

Třiadvacetiletý hráč překonal Judea Bellinghama, za kterého Real Madrid v roce 2023 poslal Borussii Dortmund 115 milionů liber. Manchester City oznámil přestup na svém webu.
Anderson je zároveň nejdražší posilou v historii bohatého klubu, který tradičně těží ze štědré podpory majitelů ze Spojených arabských emirátů. Dosud jí byl Jack Grealish, jenž v roce 2021 přišel z Aston Villy za 100 milionů liber (tehdy téměř tři miliardy korun).
V historii Premier League stál víc pouze švédský útočník Alexander Isak, za něhož Liverpool zaplatil loni Newcastlu 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun).
Anderson je nyní s anglickou reprezentací na mistrovství světa. Lékařskou prohlídku před uzavřením přestupu podstoupil v Kansasu. „Formality budou dokončeny po jeho návratu do Anglie,“ uvedlo vedení City v prohlášení.
Za Nottingham odehrál Anderson dvě sezony, předtím nastupoval v anglické lize za Newcastle. V reprezentačním A týmu má loňský vítěz mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku odehráno 13 utkání.