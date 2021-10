Bez Messiho a bez šťávy. Kdo zachrání slavné fotbalové El Clásico?

A pár vteřin poté, co fotbalový šlágr víkendu mezi Barcelonou a Realem Madrid skončil, si borci na obou stranách podali ruce, objali se a bez emocí pochodovali do kabin.

Cože? Tohle má být to slavné El Clásico, ve kterém to obvykle jiskří při každém souboji, ve kterém není prostor pro kamarádšofty a kde vzduchem kromě balonu co chvíli létají i jedovatá slova?

Ne snad, že by španělský hit nenabídl zajímavý fotbal. Vyprodaný stadion Camp Nou viděl v neděli v prosluněném barcelonském odpoledni několik parádních individuálních výkonů, tři góly a sedm nastavených minut, během kterých se dvakrát měnilo skóre. O to víc ovšem zaráželo, že El Clásico přišlo o náboj, který jej vždy provázel. Vítězství Realu 2:1 v dosavadní historické bilanci, která čítá už 247 zápasů, asi zapadne. Z kroniky budou spíš vyčnívat doplňující poznámky.



Barcelona už bez Messiho.

Real už bez Ramose.

Dvě legendy, které se ve výjimečném zápase pravidelně pokopaly, poškorpily a pozurážely, se v létě po přesunu do Paris Saint-Germian sešly v jedné kabině. A zápas zápasů jako by tím ztratil šťávu, která z něj dlouho dělala tu nejluxusnější fotbalovou podívanou.



Nejlákavější bývala v dobách, kdy ještě proti Messimu stál Cristiano Ronaldo, superstar v dresu Realu.

Když ještě k tomu z laviček velely trenérské persony Mourinho s Guardiolou, o pikanterie bylo vždy postaráno dávno před výkopem.

Jenže tohle je fuč. Nejen proto, že Real vede tabulku, zatímco zadlužená Barcelona je v krizi a včera padla až na deváté místo. Velké španělské derby potřebuje nové hrdiny. Ale kde je vzít? Těžko někdo v dohledné době doroste do pozice obletovaných bohů, kterou se vystříleli Messi s Ronaldem.

Barcelonský zázrak Fati sice po nedostižném předchůdci převzal dres s desítkou a v nové smlouvě má výstupní klauzuli v hodnotě miliardy eur, ale tentokrát neukázal téměř nic. Až jeho náhradník, veterán Agüero, se v sedmé nastavené minutě trefil, ale to už bylo pro Barcu pozdě.

I Real táhli mazáci: nejlepší na hřišti byl stoper Alaba, který nečekaně z levého křídla vstřelil vedoucí gól. Pojistku, jež nakonec rozhodla o třech bodech, zařídil krajní bek Vázquez, často přehlížený, přitom velmi užitečný třicátník.

Ale kdo to na sebe vezme v budoucnu? Kdo zařídí, aby El Clásico nevyčichlo? Z Realu má nakročeno hlavně brazilský rychlík Vinicius, z Barcelony trojlístek nadějí: Gavi, Fati, Pedri. Ale i tak asi bude nějakou chvíli trvat, než tohle představení zase získá vrcholný šmrnc.