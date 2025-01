Barcelona uštědřila Realu další výprask. Bojujeme, fanoušci to vidí, zářil kouč

To samé se psalo o pár měsíců dřív, když v říjnu Barcelona porazila Real 4:0 ve Flickově prvním El Clásiku, kdy soupeře zostudil přímo v Madridu.

Ani tentokrát někteří fanoušci neodcházeli nadšení, na hráče v bílých dresech se po konci vytrvale bučelo, přestože se hrálo na neutrální půdě na Arabském poloostrově.

Pompézní štědře zaplacená akce přitom nezaujatému divákovi přinesla parádní podívanou. Sedm gólů, vyloučení brankáře i drama s devíti žlutými kartami.

„Jsem na všechny fakt hrdý, bylo to pořádně atraktivní – ne tedy moc pro nás trenéry, ale pro fanoušky určitě!“ pravil Flick.

Jeho taktika znovu zafungovala, proti úřadujícímu mistrovi španělské ligy nebo vítězi Ligy mistrů přitom nasadil v základu hned pět hráčů mladších 22 let, z toho rovnou dva sedmnáctileté.

Výmluvně pak působily chvíle, když se po zápase spustily oslavy. Místo dětí fotbalistů, kteří si tradičně užívají radostné chvíle s tatínky, to byli většinou právě rodiče, kteří na trávníku slavili se svými fotbalovými teenagery.

Stoper Pau Cubarsí a hlavně gólový křídelník Lamine Yamal opět ukázali na svůj věk výjimečný talent. A Real si se silou soupeře nevěděl rady.

„Nehráli jsme vůbec dobře, nevycházelo bránění, nebyli jsme týmoví ani zodpovědní,“ vyčítal na tiskové konferenci kouč Carlo Ancelotti. „Nechci nikoho jmenovat, jsem zklamaný z výkonu celého týmu,“ kroutil hlavou.

„Rozumím fanouškům a chápu jejich smutek, ten si teď odvezeme domů. Důležité bude se poučit,“ apeloval zkušený Ital.

Barcelonští fotbalisté se radují z dalšího gólu proti Realu Madrid ve finále španělského superpoháru.

I tentokrát vypadal během vzájemného zápasu bezradně, na mix dravého mládí a zkušeností na straně Barcelony prostě nedokázal najít odpověď. „Realu prakticky nic nefungovalo,“ kritizoval ostře například deník Mundo Deportivo.

Přitom začátek nechytl špatně.

Gól dal už v úvodních pěti minutách, když si to do vápna namířil Kylian Mbappé a suverénně zakončil. Pomsta za říjnový debakl z toho ale nebyla.

Naivně bránící Real, kterému vedle Antonia Rüdigera chybí druhý pořádný stoper, dovolil soupeři nejen velmi rychle srovnat, ba dokonce zápas utnout ještě dřív, než se šlo na poločasovou přestávku.

Prosadil se Yamal, nařízenou penaltu pak proměnil kanonýr Robert Lewandowski, udeřil i hbitý křídelník Raphinha a v desáté nastavené minutě přidal čtvrtou ránu jedenadvacetiletý Alejandro Balde.

Ještě než Real stihl do druhé půle cokoli změnit, prohrával po druhé trefě Raphinhy už o čtyři góly. A přestože dostal příležitost v podobě vyloučení brankáře Wojciecha Szczesného, radoval se už jen jednou.

„Opařený z padesáti minut hrůzy zkrátka nezvládl najít odpověď,“ píše server The Athletic. Ten na celém zápase vyzdvihuje hlavně klíčový aspekt barcelonského trenéra Flicka, jenž tým odstínil od problémů, které řešilo klubové sportovní vedení.

Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois čelí penaltě ve finále španělského superpoháru s Barcelonou.

Kvůli finančním potížím se Barceloně nedařilo zaregistrovat letní posilu Daniho Olma nebo útočníka Pau Victora. Nakonec to vyšlo, oba hráči mohli naskočit už do semifinále proti Athletiku Bilbao a ve finále už pózovali s trofejí a medailí na krku.

„Když Flick přišel do klubu, všiml si napjaté atmosféry. Dal si za úkol být blízkou, komunikativní a uklidňující osobou. Mladým hráčům Barcelony řekl, že je to jen práce, která je má bavit. A že v den, kdy je přestane bavit, je čas odejít. V šatně vytvořil atmosféru, v níž si hráči fotbal opět užívají. A jeho úkoly nadšeně plní,“ píše Laia Cervelló Herrero z The Athletic.

„Barcelona je teď jiná, fanoušci chtějí vidět tým bojovat. A to děláme,“ uzavřel Flick. V důležitém zápase s úhlavním rivalem to ukázal už podruhé.