Jak král Benzema sestřelil Barcelonu. A Real Madrid zachraňuje sezonu

Měl to být další dílek do povedené sezony. Potvrzení, že fotbalová Barcelona kráčí po správné cestě. Vždyť k postupu do finále Královského poháru stačilo doma neprohrát odvetu s Realem Madrid. Jenže přišel výbuch. Demolice. Ostudná porážka 0:4.