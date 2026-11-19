Fotbalista trefil rozhodčího stojícího jen pár metrů od něj. Hned se skácel na zem. „Asistent rozhodčího utrpěl vážná zranění, která si vyžádala chirurgický zákrok a rekonvalescenci v délce 60 dnů,“ uvedl ekvádorský svaz. Klubu udělil pokutu 2000 dolarů (45 000 korun) a navíc musí sudímu zaplatit léčebné výlohy, což je zhruba 4400 dolarů (téměř 100 000 korun).
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Šílenost: jeden měl škrtit, druhý udeřit. Dorostenci napadli mladého rozhodčího
Vedení klubu z Yantzazy hned po incidentu oznámilo, že Perlaza u nich skončil. Kámen na Lenina Giovanniho Ojedu hodil v šesté minutě nastaveného času, utkání se nedohrálo.
Ekvádorský svaz navíc vyzval mezinárodní federaci FIFA, aby hráčův osmiletý distanc rozšířila celosvětově. Perlaza se za svůj zkrat sudímu i fanouškům omluvil.