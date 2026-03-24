Salah se s Liverpoolem dohodl na předčasném ukončení smlouvy, kterou měl až do konce příští sezony. „Přál si okamžitě to oznámit fanouškům, protože si jich váží a chtěl, aby měli o jeho budoucnosti jasno,“ uvedl Liverpool.
„Bohužel to přišlo a tohle je první část mého rozloučení,“ přidal Salah na sociálních sítích. „Nikdy by mě nenapadlo, jak moc velkou částí mého života se tenhle klub, tohle město a jeho lidé stanou,“ dodal.
„Liverpool není jen fotbalový klub. To je vášeň, historie a duše, kterou nejde popsat někomu, kdo to sám nezažil,“ přidal Salah, o jehož odchodu z Liverpoolu se spekulovalo už delší dobu.
Předloni se mu nelíbilo otálení klubu s jednáním o nové smlouvě, nakonec však kontrakt prodloužil do léta 2027. Loni v prosinci pak ostře zkritizoval vedení i trenéra Arneho Slota a byl krátce vyřazen z týmu.
Salah do Liverpoolu přišel v červnu 2017 z AS Řím. Dosud za anglický celek odehrál 435 zápasů s 255 góly je jeho třetím nejlepším střelcem v historii. Víc mají pouze Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).
Bývalý hráč Basileje, Chelsea nebo Fiorentiny s Liverpoolem získal titul v letech 2020 a 2025, čtyřikrát byl navíc nejlepším střelcem Premier League. Třikrát si s ním zahrál finále Ligy mistrů, vyhrál ji v roce 2019.