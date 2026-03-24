Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec

Autor: ,
  20:49
Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu ke dvěma ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů, o tom informoval na webu.
Salah z Liverpoolu kouše hořkou porážku na hřišti posledního Wolverhamptonu.

Český obránce Ladislav Krejčí se snaží zastavit útočné snažení Salaha z...
Záložník Manchesteru City Bernardo Silva se snaží zastavit Mohameda Salaha z...
Radost Mohameda Salaha a Floriana Wirtze po gólu v utkání s Newcastlem.
Mohamed Salah (Liverpool) bráněný Adrienem Truffertem z Bournemouthu.
83 fotografií

Salah se s Liverpoolem dohodl na předčasném ukončení smlouvy, kterou měl až do konce příští sezony. „Přál si okamžitě to oznámit fanouškům, protože si jich váží a chtěl, aby měli o jeho budoucnosti jasno,“ uvedl Liverpool.

„Bohužel to přišlo a tohle je první část mého rozloučení,“ přidal Salah na sociálních sítích. „Nikdy by mě nenapadlo, jak moc velkou částí mého života se tenhle klub, tohle město a jeho lidé stanou,“ dodal.

„Liverpool není jen fotbalový klub. To je vášeň, historie a duše, kterou nejde popsat někomu, kdo to sám nezažil,“ přidal Salah, o jehož odchodu z Liverpoolu se spekulovalo už delší dobu.

liverpoolfc

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.

With plenty still left to play for this season, Salah is firmly focused on trying to achieve the best possible finish to the campaign for Liverpool and, therefore, the time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️

24. března 2026 v 19:40, příspěvek archivován: 24. března 2026 v 20:42
oblíbit odpovědět uložit

Předloni se mu nelíbilo otálení klubu s jednáním o nové smlouvě, nakonec však kontrakt prodloužil do léta 2027. Loni v prosinci pak ostře zkritizoval vedení i trenéra Arneho Slota a byl krátce vyřazen z týmu.

Salah do Liverpoolu přišel v červnu 2017 z AS Řím. Dosud za anglický celek odehrál 435 zápasů s 255 góly je jeho třetím nejlepším střelcem v historii. Víc mají pouze Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).

Bývalý hráč Basileje, Chelsea nebo Fiorentiny s Liverpoolem získal titul v letech 2020 a 2025, čtyřikrát byl navíc nejlepším střelcem Premier League. Třikrát si s ním zahrál finále Ligy mistrů, vyhrál ji v roce 2019.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Fotbalistou roku 2025 se stal Šulc. Na pódiu poděkoval i své kočce

Fotbalista roku Pavel Šulc s trofejí pro vítěze.

Jedenadvacet branek, šestnáct asistencí, objev francouzské ligy. Pavel Šulc se stal nejlepším fotbalistou Česka za rok 2025. Svou bilanci takřka rovnoměrně rozdělil mezi Viktorii Plzeň a Lyon. Druhý...

