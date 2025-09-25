Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Autor:
  15:25
Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl neuvěřitelný. Wow!“ smekl Thomas Frank po postupu v ligovém poháru.
Fotogalerie2

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání proti Doncasteru. | foto: Profimedia.cz

Tottenham zdolal třetiligový Doncaster 3:0 a v dalším kole vyzve Newcastle. V závěru první půle ale klidně mohl inkasovat a zas tak přesvědčivé vítězství by z toho možná nebylo.

Běžela 39. minuta, na světelné tabuli svítilo skóre 2:0 a hostující Middleton odcentroval z levého křídla do vápna, kde si na balon počkal Bailey a ve výskoku skvěle namířil balon k tyči. Kinský však předvedl fantastický reflex a jeho střelu vyrazil na tyč.

„Byl to pro nás nesmírně důležitý okamžik,“ přidal Frank pro klubovou televizi.

Kinský se do brány v soutěžním zápase vrátil po více než čtyřech měsících – naposledy chytal na půdě Aston Villy (0:2) v závěru uplynulého ročníku Premier League a pak v několika letních přípravných utkáních.

A čisté konto udržel poprvé od únorového vítězství na půdě Brentfordu (2:0), který mimochodem v té době vedl právě Frank.

„Ahoj fanoušci, děkuju moc za podporu. Je skvělé být zpátky na hřišti, jsem rád za výhru, dobrý výkon a že jsme to doma zvládli,“ nahrál dvaadvacetiletý gólman po středečním utkání vzkaz na sociální sítě.

Menší herní praxe na něm znát nebyla. Věřil si a kromě těžkého zákroku už tradičně exceloval při hře nohama – svým spoluhráčům nakonec rozdal jedenadvacet přesných přihrávek.

„Působil jistě a dělal správná rozhodnutí. Když bylo potřeba hrát na krátko, rozehrál na krátko, ale když vycítil, že balon musí nakopnout, tak to udělal. Jsem s ním spokojený,“ pokračoval Frank ve chvále.

V létě se přitom spekulovalo, zda Kinský neodejde hostovat, aby nasbíral zkušenosti a herní praxi.

Právě Frank, jenž mužstvo převzal od Angeho Postecogloua, se nicméně zasadil o jeho setrvání. Ujišťoval, že bude pro mužstvo důležitý a dostane svou porci minut. „Je to skvělý brankář a má velký potenciál,“ říkal před pohárovým utkáním.

Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Kinský jeho slova potvrdil.

V Tottenhamu je od ledna, kdy přišel ze Slavie za více než 400 milionů korun. Uvedl se skvělým výkonem při výhře v semifinále ligového poháru s Liverpoolem (1:0), v následujících utkáních ale občas působil nejistě a příliš mu nepomohla ani mizerná forma Tottenhamu, který se zejména v defenzivě trápil.

Když se po zranění vrátil Ital Vicario, Kinský mu přepustil místo jedničky a trpělivě čeká na jakoukoliv šanci. „Stejně jako každý hráč, který nehraje pravidelně, není spokojený. Když jste mladí, chcete pořád hrát. Brankáři jsou v tomhle stejní,“ usmál se Frank.

„Mohl zvolit jednoduchou cestu a zůstat ve Slavii, ale rozhodl se pro větší výzvu. Na tréninku se mi líbí a myslím, že má tady v Tottenhamu skvělou budoucnost,“ zdůraznil.

Kdy dostane další šanci?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Lille vs. BrannFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Lille vs. Brann //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.47
  • 4.78
  • 6.44
GA Eagles vs. FCSBFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:GA Eagles vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
25. 9. 18:45
  • 1.73
  • 4.16
  • 4.43
Osasuna vs. ElcheFotbal - 6. kolo - 25. 9. 2025:Osasuna vs. Elche //www.idnes.cz/sport
25. 9. 19:30
  • 1.98
  • 3.24
  • 4.67
Ferencváros vs. PlzeňFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Ferencváros vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
25. 9. 21:00
  • 2.26
  • 3.58
  • 3.27
Young Boys vs. PanathinaikosFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Young Boys vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
25. 9. 21:00
  • 2.22
  • 3.62
  • 3.15
Utrecht vs. LyonFotbal - 1. kolo - 25. 9. 2025:Utrecht vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
25. 9. 21:00
  • 2.73
  • 3.47
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Kinský návrat do brány ozdobil čistým kontem. Kouč žasl nad jeho zákrokem

Když po zápase kouč fotbalistů Tottenhamu hodnotil výkon svých svěřenců, sám od sebe vypíchl jedno konkrétní jméno: „Rád bych pochválil Antonína Kinského, ten jeho zákrok v první půli byl...

25. září 2025  15:25

Baník může být super krok v kariéře, věří Šancl. Zatím ale myslí jen na Pardubice

Zhruba za tři měsíce se záložník Filip Šancl připojí k fotbalistům Baníku Ostrava, ale momentálně stále bojuje za Pardubice. A za ně nastoupí také příští týden ve středu od 18.00 v domácí dohrávce 5....

25. září 2025  14:39

U některých hráčů jsem nebyl spokojený s přístupem, říká Kozel po výhře v poháru

V základní sestavě fotbalistů Jablonce dostali v pohárovém duelu s Hlinskem šanci i hráči, kteří byli v prvoligových zápasech spíše náhradníky nebo přišli do týmu v závěru přestupového období. O...

25. září 2025  11:41

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

vydáno 25. září 2025

Ráno stavěli tribuny, pak skolili Sigmu. A dál? Pražská „S“, přejí si hráči Nových Sadů

Ve středu ráno se fotbalisté Nových Sadů ze čtvrté ligy místo cesty do práce sešli na svém maličkém stadionku na předměstí Olomouce, aby mohli rychle smontovat v noci přivezené mobilní tribuny. Poté...

25. září 2025  9:44

Ferencváros - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně vstupují do ligové fáze Evropské ligy. Jejich prvním soupeřem je maďarský mistr Ferencváros. Zápas v Budapešti se hraje ve čtvrtek 25. září od 21:00. Kde můžete utkání sledovat,...

25. září 2025  9:23

Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

Lionel Messi pomohl dvěma góly Interu Miami k vítězství 4:0 v New Yorku nad týmem City a zároveň k postupu do play off MLS, navíc si připsal asistenci i další rekord. Kapitán argentinských mistrů se...

25. září 2025  8:54

Zápasů měl stejně jako Šulc, naučil se česky. Jak se Cadu připomene Plzni?

Do žebříčku nejlepších ligových cizinců byste jeho jméno nejspíš nezařadili. Určitě ne na přední pozice a dost možná ani dál ne. Ale není to škoda? Od léta 2020, kdy Cadu debutoval v dresu nováčka z...

25. září 2025  8:26

Koubek: Ferencváros je silnější než v únoru. Budeme to mít těžké, ale oni taky

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek se před prvním kolem hlavní fáze Evropské ligy domnívá, že Ferencváros je nyní silnější než při únorovém měření sil. Jeho svěřenci před sedmi měsíci přes...

25. září 2025  6:55

Horníček s Pavlenkou slaví v Evropské lize nuly. Z výhry se radují i Kaloč s Gabrielem

Brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy k výhře 1:0 nad Feyenoordem Rotterdam. Gólman PAOK Soluň Jiří Pavlenka vychytal remízu 0:0 s Maccabi Tel Aviv....

24. září 2025  23:43

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Náskok 21 bodů nestačil. Žabiny jasně padly v Zaragoze a Euroligu si nezahrají

Basketbalistky Žabin nezvládly odvetné utkání kvalifikace Euroligy v Zaragoze. Prohrály 59:82, což i přes úvodní domácí výhru 81:60 na postup mezi 16 nejlepších celků nestačilo. Španělky byly v...

24. září 2025  19:50,  aktualizováno  23:31

Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně...

24. září 2025  21:55

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.