Tottenham zdolal třetiligový Doncaster 3:0 a v dalším kole vyzve Newcastle. V závěru první půle ale klidně mohl inkasovat a zas tak přesvědčivé vítězství by z toho možná nebylo.
Běžela 39. minuta, na světelné tabuli svítilo skóre 2:0 a hostující Middleton odcentroval z levého křídla do vápna, kde si na balon počkal Bailey a ve výskoku skvěle namířil balon k tyči. Kinský však předvedl fantastický reflex a jeho střelu vyrazil na tyč.
„Byl to pro nás nesmírně důležitý okamžik,“ přidal Frank pro klubovou televizi.
Kinský se do brány v soutěžním zápase vrátil po více než čtyřech měsících – naposledy chytal na půdě Aston Villy (0:2) v závěru uplynulého ročníku Premier League a pak v několika letních přípravných utkáních.
A čisté konto udržel poprvé od únorového vítězství na půdě Brentfordu (2:0), který mimochodem v té době vedl právě Frank.
„Ahoj fanoušci, děkuju moc za podporu. Je skvělé být zpátky na hřišti, jsem rád za výhru, dobrý výkon a že jsme to doma zvládli,“ nahrál dvaadvacetiletý gólman po středečním utkání vzkaz na sociální sítě.
Menší herní praxe na něm znát nebyla. Věřil si a kromě těžkého zákroku už tradičně exceloval při hře nohama – svým spoluhráčům nakonec rozdal jedenadvacet přesných přihrávek.
„Působil jistě a dělal správná rozhodnutí. Když bylo potřeba hrát na krátko, rozehrál na krátko, ale když vycítil, že balon musí nakopnout, tak to udělal. Jsem s ním spokojený,“ pokračoval Frank ve chvále.
V létě se přitom spekulovalo, zda Kinský neodejde hostovat, aby nasbíral zkušenosti a herní praxi.
Právě Frank, jenž mužstvo převzal od Angeho Postecogloua, se nicméně zasadil o jeho setrvání. Ujišťoval, že bude pro mužstvo důležitý a dostane svou porci minut. „Je to skvělý brankář a má velký potenciál,“ říkal před pohárovým utkáním.
Kinský jeho slova potvrdil.
V Tottenhamu je od ledna, kdy přišel ze Slavie za více než 400 milionů korun. Uvedl se skvělým výkonem při výhře v semifinále ligového poháru s Liverpoolem (1:0), v následujících utkáních ale občas působil nejistě a příliš mu nepomohla ani mizerná forma Tottenhamu, který se zejména v defenzivě trápil.
Když se po zranění vrátil Ital Vicario, Kinský mu přepustil místo jedničky a trpělivě čeká na jakoukoliv šanci. „Stejně jako každý hráč, který nehraje pravidelně, není spokojený. Když jste mladí, chcete pořád hrát. Brankáři jsou v tomhle stejní,“ usmál se Frank.
„Mohl zvolit jednoduchou cestu a zůstat ve Slavii, ale rozhodl se pro větší výzvu. Na tréninku se mi líbí a myslím, že má tady v Tottenhamu skvělou budoucnost,“ zdůraznil.
Kdy dostane další šanci?