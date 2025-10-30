Alarmující bilance.
A hlavně nečekaná, zvlášť když vezmete v potaz, že v létě nakoupil posily za zhruba 450 milionů liber, což je v přepočtu více než 12 miliard korun.
Navzdory tomu se však trápí. Nebo spíš právě proto?
Klub z Anfieldu jako by nedokázal najít ten ideální herní systém a do toho, který fungoval v uplynulé sezoně, se pro změnu očividně noví hráči nehodí. Hodně je cítit třeba odchod Alexandera-Arnolda, jenž se z pozice pravého beka staral o rozehrávku z hloubi pole – to Frimpong ani Kerkez, tedy dvě posily na kraj obrany, zkrátka nedokážou.
Minulý týden se mohlo zdát, že trenér Arne Slot konečně našel řešení. Jeho svěřenci rozstříleli Frankfurt 5:1 a vypadalo to, že krize je zažehnána.
Byla, ale jen na pár dní.
Následovala víkendová porážka s Brentfordem (2:3) a ve středu vypadnutí z ligového poháru s Crystal Palace (0:3), které mimochodem porazilo Slotovy svěřence už potřetí v aktuálním ročníku. A Liverpool mimochodem doma v pohárovém utkání prohrál o tři branky, aniž by sám alespoň vstřelil, poprvé od února 1934...
„Prohrát pět ze šesti nebo šest ze sedmi utkání se v klubu jako Liverpool prostě nesmí stávat. Tady musíte vyhrát každý zápas,“ uznal sedmačtyřicetiletý nizozemský kouč.
Pokud se však podíváte, jakou sestavu ve středu zvolil, nepřekvapí vás, že Liverpool vypadl. Z opor nastoupili jen Mac Allister, Kerkez, do téhle skupiny můžete teoreticky počítat ještě Robertsona. Pak náhradníci Gomez s Chiesou, rezervní gólman Woodman a zbytek mladíci, z nichž byla složená i celá lavička.
„Sestava byla špatná a sám si ten zápas ztížil. Ani mladým hráčům něco takového nepomůže, když vedle sebe nemají sehraný tým. Ať mi nikdo neříká, že si myslel, že s tímhle týmem dokáže porazit Crystal Palace,“ kroutil hlavou někdejší záložník Liverpoolu Jamie Redknapp.
„Dal najevo, že to pro něj byla nedůležitá soutěž a daleko větší váhu přikládá nadcházejícím zápasům,“ přidal Pat Nevin, bývalý skotský fotbalista, jenž kopal mimo jiné za Chelsea.
Pošetřit mužstvo v poháru je častá taktika, byť zrovna v aktuálním rozpoložení Liverpoolu je každá porážka o to horší.
Kouč Slot však přispěchal s jiným, poněkud překvapivým vysvětlením: „V létě se hodně mluvilo o tom, kolik jsme utratili, ale my opravdu nemáme tak velký kádr, jak si lidé myslí. Když jsem viděl, s jakou jedenáctkou nastoupil Manchester City, který oproti víkendu vyměnil celý tým, tak pořád tam bylo jedno velké jméno vedle druhého.“
Nabízí se však otázka – kde udělal Liverpool chybu, když utratí takřka půl miliardu za posily a stejně nemá dostatečně široký kádr?
„Jenom se vyhýbal nepříjemným otázkám a vymlouval se,“ zhodnotil Stephen Warnock, další z řad bývalých hráčů Lverpoolu.
Nebylo by to v uplynulých týdnech poprvé. Slot se očividně cítí pod tlakem, což se na jeho mediálních výstupech podepisuje a od fanoušků za ně slýchá kritiku, od ostatních spíš posměch.
Po porážce s Manchesterem United si stěžoval na to, že jeho protějšek Amorim nasadil neobvyklou sestavu. Pak vyčítal soupeřům, že proti Liverpoolu spoléhají na dlouhé nákopy a nesnaží se hrát fotbal. Teď si k tomu můžete přidat stížnosti na úzký kádr.
„Od chvíle, kdy přišel, bylo jeho angažmá neuvěřitelné. V minulé sezoně vyhráli titul a logicky je teď pod tlakem, takový je prostě fotbal,“ přidal Redknapp.
Skutečně, Slot nahradil v první sezoně Kloppa výrazně lépe, než se čekalo. Fanoušci pochopitelně doufali, že na to naváže. Jenže místo toho se Liverpool trápí a Slot zatím nedokázal z herní krize najít cestu.
O víkendu ho přitom čeká nepříjemná Aston Villa, pak domácí utkání v Lize mistrů s Realem Madrid a následně výjezd na Manchester City. Nic jednoduchého.
Liverpool se ale potřebuje chytit, protože Slotova pozice pomalu začíná být v ohrožení.