Liverpool je v krizi. Nemáme dostatečně široký kádr, hájil se po další porážce Slot

  13:01
Před rokem touhle dobou měli na kontě jedinou porážku, remízu s Arsenalem a jinak samá vítězství. Nenašli byste klub s lepším formou. A nyní? Těžko budete pro změnu hledat mužstvo, které je ve větší herní krizi než právě fotbalový Liverpool. Ve středu zase prohrál, pošesté z posledních sedmi zápasů.
Kouč Liverpoolu Arne Slot po porážce s Crystal Palace.

Kouč Liverpoolu Arne Slot po porážce s Crystal Palace. | foto: AP

Kouč Liverpoolu Arne Slot po porážce s Crystal Palace.
Obránce Liverpoolu Joe Gomez (vlevo) a Marcu Guéhi z Crystal Palace po...
Federico Chiesa z Liverpoolu po vypadnutí s Crystal Palace.
Fotbalisté Crystal Palace slaví gól do sítě Liverpoolu.
7 fotografií

Alarmující bilance.

A hlavně nečekaná, zvlášť když vezmete v potaz, že v létě nakoupil posily za zhruba 450 milionů liber, což je v přepočtu více než 12 miliard korun.

Navzdory tomu se však trápí. Nebo spíš právě proto?

Klub z Anfieldu jako by nedokázal najít ten ideální herní systém a do toho, který fungoval v uplynulé sezoně, se pro změnu očividně noví hráči nehodí. Hodně je cítit třeba odchod Alexandera-Arnolda, jenž se z pozice pravého beka staral o rozehrávku z hloubi pole – to Frimpong ani Kerkez, tedy dvě posily na kraj obrany, zkrátka nedokážou.

Minulý týden se mohlo zdát, že trenér Arne Slot konečně našel řešení. Jeho svěřenci rozstříleli Frankfurt 5:1 a vypadalo to, že krize je zažehnána.

Bez Salaha za lepšími časy? Liverpool zářil a řeší, co s trápící se hvězdou

Byla, ale jen na pár dní.

Následovala víkendová porážka s Brentfordem (2:3) a ve středu vypadnutí z ligového poháru s Crystal Palace (0:3), které mimochodem porazilo Slotovy svěřence už potřetí v aktuálním ročníku. A Liverpool mimochodem doma v pohárovém utkání prohrál o tři branky, aniž by sám alespoň vstřelil, poprvé od února 1934...

„Prohrát pět ze šesti nebo šest ze sedmi utkání se v klubu jako Liverpool prostě nesmí stávat. Tady musíte vyhrát každý zápas,“ uznal sedmačtyřicetiletý nizozemský kouč.

Pokud se však podíváte, jakou sestavu ve středu zvolil, nepřekvapí vás, že Liverpool vypadl. Z opor nastoupili jen Mac Allister, Kerkez, do téhle skupiny můžete teoreticky počítat ještě Robertsona. Pak náhradníci Gomez s Chiesou, rezervní gólman Woodman a zbytek mladíci, z nichž byla složená i celá lavička.

Kouč Liverpoolu Arne Slot po porážce s Crystal Palace.

Federico Chiesa z Liverpoolu po vypadnutí s Crystal Palace.

„Sestava byla špatná a sám si ten zápas ztížil. Ani mladým hráčům něco takového nepomůže, když vedle sebe nemají sehraný tým. Ať mi nikdo neříká, že si myslel, že s tímhle týmem dokáže porazit Crystal Palace,“ kroutil hlavou někdejší záložník Liverpoolu Jamie Redknapp.

„Dal najevo, že to pro něj byla nedůležitá soutěž a daleko větší váhu přikládá nadcházejícím zápasům,“ přidal Pat Nevin, bývalý skotský fotbalista, jenž kopal mimo jiné za Chelsea.

Pošetřit mužstvo v poháru je častá taktika, byť zrovna v aktuálním rozpoložení Liverpoolu je každá porážka o to horší.

Kouč Slot však přispěchal s jiným, poněkud překvapivým vysvětlením: „V létě se hodně mluvilo o tom, kolik jsme utratili, ale my opravdu nemáme tak velký kádr, jak si lidé myslí. Když jsem viděl, s jakou jedenáctkou nastoupil Manchester City, který oproti víkendu vyměnil celý tým, tak pořád tam bylo jedno velké jméno vedle druhého.“

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól do sítě Liverpoolu.

Nabízí se však otázka – kde udělal Liverpool chybu, když utratí takřka půl miliardu za posily a stejně nemá dostatečně široký kádr?

„Jenom se vyhýbal nepříjemným otázkám a vymlouval se,“ zhodnotil Stephen Warnock, další z řad bývalých hráčů Lverpoolu.

Nebylo by to v uplynulých týdnech poprvé. Slot se očividně cítí pod tlakem, což se na jeho mediálních výstupech podepisuje a od fanoušků za ně slýchá kritiku, od ostatních spíš posměch.

Po porážce s Manchesterem United si stěžoval na to, že jeho protějšek Amorim nasadil neobvyklou sestavu. Pak vyčítal soupeřům, že proti Liverpoolu spoléhají na dlouhé nákopy a nesnaží se hrát fotbal. Teď si k tomu můžete přidat stížnosti na úzký kádr.

Woltemade ztrestal nejistý výběh Kinského, Tottenham v Ligovém poháru skončil

„Od chvíle, kdy přišel, bylo jeho angažmá neuvěřitelné. V minulé sezoně vyhráli titul a logicky je teď pod tlakem, takový je prostě fotbal,“ přidal Redknapp.

Skutečně, Slot nahradil v první sezoně Kloppa výrazně lépe, než se čekalo. Fanoušci pochopitelně doufali, že na to naváže. Jenže místo toho se Liverpool trápí a Slot zatím nedokázal z herní krize najít cestu.

O víkendu ho přitom čeká nepříjemná Aston Villa, pak domácí utkání v Lize mistrů s Realem Madrid a následně výjezd na Manchester City. Nic jednoduchého.

Liverpool se ale potřebuje chytit, protože Slotova pozice pomalu začíná být v ohrožení.

Výsledky

