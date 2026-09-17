United v krizi. Už zase. Zvládneme to otočit, tlak neřeším, hlásí trenér Carrick

A kdybyste chtěli vědět, kdy naposledy United doma prohráli poté, co vedli o dva góly, musíte ještě o dalších skoro osm let zpátky, konkrétně do září 1976.
I to ilustruje, v jaké krizi momentálně jsou. Už zase, chtělo by se říct.
„Tahle porážka je zkrátka nepřijatelná a zejména výkon ze druhé půle jde za mnou,“ kál se trenér Michael Carrick.
Přitom právě po jeho lednovém příchodu zažili United po delší době opravdu vydařené jaro, vyhráli většinu zápasů a vyšvihli se na třetí příčku, díky čemuž si zajistili účast v Lize mistrů.
Není divu, že fanoušci novou sezonu vyhlíželi s nadějí, že se podaří výkony týmu posunout ještě o úroveň výš a třeba je ozdobit i nějakou tou trofejí.
Jenže místo toho opět sledují, jak se tým trápí.
V domácí soutěži čtyři body po čtyřech ligových kolech, v Lize mistrů povinná výhra nad nováčkem Sabah Baku, kde se s jiným výsledkem ani nepočítalo, a teď vypadnutí z Ligového poháru.
„Hráli tak samolibě a špatně, až to nebylo hezké. Člověk by čekal, že se po víkendu vzpamatují, ale kdepak,“ připomněl někdejší anglický reprezentant Jamie Redknapp nedělní porážku v derby se City (0:1), kde přitom United hráli většinu zápase v početní převaze.
„Je to samozřejmě špatné, jelikož se nám poslední týdny vůbec nevydařily, ale nemusí tomu tak být pořád. Věřím, že situaci zvládneme otočit, protože máme kvalitní hráče,“ prohlásil Carrick.
V anglických médiích už se pochopitelně začíná spekulovat, zda tuhle krizi ustojí.
„Vím, o čem se píše a jak fotbalový svět funguje, ale neřeším to. Necítím se pod tlakem a nepřemýšlím nad tím, co by se mohlo stát,“ odmítal otázky novinářů.
Poklidná cesta za postupem a proměnila v horor a konec putování Manchesteru United Carabao Cupem! 👹🔚— Nova Sport (@novasport_cz) September 16, 2026
Brighton otočil z 0:2 na 3:2 a slaví postup! ✔️#NovaSport | #CarabaoCup pic.twitter.com/HEyHHFFAOi
Ale pomohla by další změna trenéra?
Vždyť tímhle procesem si United za posledních 13 let po odchodu legendárního Alexe Fergusona prošli už několikrát a pokaždé bez dlouhodobého úspěchu. Sem tam se povedlo vyhrát domácí pohár, José Mourinho s týmem uspěl v Evropské lize, ale to je pro takhle ambiciózní tým zatraceně málo.
A k vytouženému dalšímu titulu v Premier League je pořád daleko. Když už se zdá, že se možná United blíží, mužstvo jako by se sesypalo a začíná od nuly, většinou i s novým trenérem.
„Momentálně jsou úplně mimo. Je úplně jedno, kdo tam bude trénovat, pokud nebude mít kvalitní hráče. Není náhodou, že v tom klubu měl problémy každý. Dřív či později jste odsouzeni se v United dostat pod tlak,“ navázal Redknapp.
O víkendu United hrají na půdě nevyzpytatelného Fulhamu a další ztrátu si nemohou dovolit.
Ani případné vítězství však problémy zdaleka nevyřeší.