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United v krizi. Už zase. Zvládneme to otočit, tlak neřeším, hlásí trenér Carrick

Autor:
  14:13
Trenér Manchesteru United Michael Carrick během zápasu s Brightonem.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick během zápasu s Brightonem. | foto: AP

Trenér Manchesteru United Michael Carrick udílí hráčům pokyny během zápasu s...
Trenér Manchesteru United Michael Carrick po zápase s Brightonem.
Zklamaní fotbalisté Manchesteru United po vyřazení s Brightonem.
Zklamaní fotbalisté Manchesteru United po vyřazení s Brightonem.
5 fotografií
Byla to jedna z mála přetrvávajících jistot v životě fanouška Manchesteru United. Když jeho tým doma o poločase vedl, neprohrál. Platilo to více než 42 let v kuse. Až do úterního večera, kdy tuhle bilanci uťali fotbalisté Brightonu, kteří v zápase Ligového poháru otočili skóre z 0:2 na 3:2 a postoupili dál.

A kdybyste chtěli vědět, kdy naposledy United doma prohráli poté, co vedli o dva góly, musíte ještě o dalších skoro osm let zpátky, konkrétně do září 1976.

I to ilustruje, v jaké krizi momentálně jsou. Už zase, chtělo by se říct.

„Tahle porážka je zkrátka nepřijatelná a zejména výkon ze druhé půle jde za mnou,“ kál se trenér Michael Carrick.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po zápase s Brightonem.
Zklamaní fotbalisté Manchesteru United po vyřazení s Brightonem.

Přitom právě po jeho lednovém příchodu zažili United po delší době opravdu vydařené jaro, vyhráli většinu zápasů a vyšvihli se na třetí příčku, díky čemuž si zajistili účast v Lize mistrů.

Není divu, že fanoušci novou sezonu vyhlíželi s nadějí, že se podaří výkony týmu posunout ještě o úroveň výš a třeba je ozdobit i nějakou tou trofejí.

Jenže místo toho opět sledují, jak se tým trápí.

V domácí soutěži čtyři body po čtyřech ligových kolech, v Lize mistrů povinná výhra nad nováčkem Sabah Baku, kde se s jiným výsledkem ani nepočítalo, a teď vypadnutí z Ligového poháru.

„Hráli tak samolibě a špatně, až to nebylo hezké. Člověk by čekal, že se po víkendu vzpamatují, ale kdepak,“ připomněl někdejší anglický reprezentant Jamie Redknapp nedělní porážku v derby se City (0:1), kde přitom United hráli většinu zápase v početní převaze.

„Je to samozřejmě špatné, jelikož se nám poslední týdny vůbec nevydařily, ale nemusí tomu tak být pořád. Věřím, že situaci zvládneme otočit, protože máme kvalitní hráče,“ prohlásil Carrick.

V anglických médiích už se pochopitelně začíná spekulovat, zda tuhle krizi ustojí.

„Vím, o čem se píše a jak fotbalový svět funguje, ale neřeším to. Necítím se pod tlakem a nepřemýšlím nad tím, co by se mohlo stát,“ odmítal otázky novinářů.

Ale pomohla by další změna trenéra?

Vždyť tímhle procesem si United za posledních 13 let po odchodu legendárního Alexe Fergusona prošli už několikrát a pokaždé bez dlouhodobého úspěchu. Sem tam se povedlo vyhrát domácí pohár, José Mourinho s týmem uspěl v Evropské lize, ale to je pro takhle ambiciózní tým zatraceně málo.

A k vytouženému dalšímu titulu v Premier League je pořád daleko. Když už se zdá, že se možná United blíží, mužstvo jako by se sesypalo a začíná od nuly, většinou i s novým trenérem.

Trenér Manchesteru United Michael Carrick udílí hráčům pokyny během zápasu s Brightonem.

„Momentálně jsou úplně mimo. Je úplně jedno, kdo tam bude trénovat, pokud nebude mít kvalitní hráče. Není náhodou, že v tom klubu měl problémy každý. Dřív či později jste odsouzeni se v United dostat pod tlak,“ navázal Redknapp.

O víkendu United hrají na půdě nevyzpytatelného Fulhamu a další ztrátu si nemohou dovolit.

Ani případné vítězství však problémy zdaleka nevyřeší.

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5. kolo

Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.82
  • 3.88
  • 2.31
Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
19.9. 13:30
  • 2.00
  • 3.64
  • 3.70
Newcastle United vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.62
  • 4.44
  • 5.02
Everton vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.77
  • 3.94
  • 4.49
Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 4.67
  • 3.96
  • 1.74
Nottingham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
  • 1.63
  • 4.09
  • 5.36
Manchester City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.29
  • 5.72
  • 9.98
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.79
  • 3.82
  • 4.48
Bournemouth vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 3.07
  • 3.92
  • 2.16
Fulham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
20.9. 17:30
  • 3.51
  • 3.78
  • 2.02
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 4 0 0 8:1 12
2. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
3. Leeds UnitedLeeds 4 2 2 0 7:3 8
4. Hull CityHull City 4 2 2 0 5:2 8
5. BrightonBrighton 4 2 1 1 13:5 7
6. ChelseaChelsea 4 2 1 1 10:9 7
7. BrentfordBrentford 4 1 3 0 7:4 6
8. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
9. EvertonEverton 4 1 3 0 5:3 6
10. Ipswich TownIpswich 4 2 0 2 7:10 6
11. NottinghamNottingham 4 1 2 1 4:4 5
12. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 7:8 5
13. Manchester UnitedManchester Utd. 4 1 1 2 7:7 4
14. Sunderland AFCSunderland 4 1 1 2 3:5 4
15. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 0 3 6:11 3
17. TottenhamTottenham 4 0 2 2 0:5 2
18. FulhamFulham 4 0 1 3 4:7 1
19. Aston VillaAston Villa 4 0 1 3 1:7 1
20. Coventry CityCoventry 4 0 0 4 0:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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