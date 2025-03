Došla jim šťáva! Také Liverpool může prohrát, hlásil po neúspěšném finále Slot

Která mimochodem Newcastlu přinesla první domácí trofej po dlouhých 70 letech.

„Není to poprvé, co jsme s nimi měli problémy. Zasloužili si vyhrát. Nebylo to pouze o energii, přehrávali naše napadání, hráli chytře, dobrá taktika od trenéra,“ smekl Slot před svým protějškem Eddiem Howem.

Poté, co sedmačtyřicetiletý Angličan před dvěma lety dovedl Newcastle až do Ligy mistrů, teď slaví další skvělý úspěch. „Věděli jsme, co je v sázce pro všechny naše fanoušky. Chtěli jsme získat trofej, aby na nás mohli být hrdí,“ usmíval se pak.

Jeho svěřenci těžili především z výškové převahy, v závěru první půle se po rohu prosadil Burn, krátce po změně stran pak po centru ze hry a vyhrané hlavičce zvyšoval Isak.

„Byli vyšší, silnější v soubojích, z čehož pramenily oba góly. Musíme být mnohem lepší na balonu, což tentokrát nebylo jednoduché. Ale když máte balon, musíte si vytvářet mnohem víc. Snažili jsme se vyčkat na naši chvíli,“ smutnil Slot.

Jenže ta přišla až v nastavení, kdy snížil Chiesa. Jinak si Liverpool nevytvořil takřka nic.

„Musím říct, že to byl jeden z nejhorších finálových výkonů, který jsem od Liverpoolu viděl za dlouho dobu,“ nebral si servítky někdejší kapitán týmu Jamie Carragher, v současnosti zastávající roli televizního experta.

„Hrál se takový fotbal, jaký Newcastle chtěl,“ uznal oklikou Slot.

Že to zkrátka nebyl z pohledu LIverpool povedený zápas ilustruje i následující statistika: Mohamed Salah, fenomén aktuální sezony, si vůbec poprvé za své působení v klubu nepřipsal střelu či vytvořenou šanci v utkání, v němž odehrál (alespoň) 90 minut...

A se spoluhráči vůbec poprvé v tomto ročníku poznal, jaké to je prohrát dvakrát v řadě. V týdnu totiž musel skousnout porážku s Paris St. Germain (0:2 po pen.).

„To je zkrátka fotbal. Když narazíte na silné týmy, můžete prohrát. A to se týká i Liverpoolu. Samozřejmě chcete ideálně celou sezonu pouze vítězit, ale někdy holt prohrajete, třeba i dvakrát v řadě,“ nenechal se Slot zviklat.

Liverpoolský záložník Alexis Mac Allister (vlevo) bojuje o míč s Brunem Guimaraesem z Newcastlu ve finále Carabao Cupu.

Liverpool sice nadále vede ligu s pohodlným náskokem dvanácti bodů, ale už teď je jasné, že další trofej nepřidá, jelikož i z FA Cupu už vypadl – na začátku února s druholigovým Plymouthem.

A řekněte sami, nečekali jste po podzimu, že tahle sezona bude pro Slotovo mužstvo přece jenom úspěšnější?

„Těžko se mi je kritizuje, protože navzdory všemu výrazně překonali očekávání,“ zamyslel se Carragher. „Ale proti PSG i teď proti Newcastlu byli zkrátka špatní. Došla jim šťáva a mají jediné štěstí, že mají v lize pořádný náskok.“

Náskok, který si Liverpool zkrátka nemůže dovolit prohospodařit.