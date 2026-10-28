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Penalty jsme ani necvičili! Jak Fleetwood připravil Arsenalu historickou ostudu

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  13:00
Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal.

Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal. | foto: AP

Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal.
Fotbalisté Fleetwodu se radují z postupu přes Arsenal.
Trenér Fleetwoodu Matt Lawlor oslavuje postup přes Arsenal.
Záložník Arsenalu Bruno Guimaraes neproměňuje penaltu v rozstřelu s Fleetwoodem.
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Ve čtvrté nejvyšší soutěži jsou dva body od sestupových příček, přesto se v úterý večer postarali o jednu z největších senzací v historii anglického fotbalu. Hráči Fleetwoodu v osmifinále Ligového poháru na penalty vyřadili slavný Arsenal, úřadujícího mistra Premier League. „Pro celé město je to neuvěřitelné. Snad příště budeme zase hrát doma, abychom to mohli zopakovat,“ zářil levý bek Jake Batty.

„Největší noc v klubové historii s ohledem na to, jaký klub sem do města přijel. Zvládli jsme vyřadit mistra!“ navázal na něj v emocích trenér Matt Lawlor.

Fleetwood je město na severozápadě Anglie, má méně než 30 tisíc obyvatel a místní klub často ani nenaplní pětitisícovou kapacitu stadionu na běžné ligové zápasy.

Přesto tam Arsenal vyhořel.

Fotbalisté Fleetwoodu oslavují postup přes Arsenal.

Trenér Fleetwoodu Matt Lawlor oslavuje postup přes Arsenal.

„Jsem velký fanda fotbalu a snažím se koukat na zápasy všech soutěží. Byl to pro mě náročný zápas co se týče přípravy, ale mám obrovskou radost, že se na kluky přenesla určitá atmosféra napětí v celém městě. Předvedli výkon, za který na ně všichni mohou být hrdí,“ navázal Lawlor.

Fleetwood v zápase senzačně vedl od 21. minuty, krátce po změně stran však Arsenal zvládl srovnat a měl velkou převahu. Jenže z té už další branky nevytěžil, snahy o závěrečný nápor mu pak navíc zkomplikoval vyloučením teprve šestnáctiletý mladík Dowman, jenž po tvrdém zákroku na svou osobu vrazil do soupeře kolenem a byl vyloučen.

„Teď se mi to těžko hodnotí, protože jsem to pořádně neviděl. Musím si to ještě najít na záznamu a pak vyhodnotit,“ krčil rameny trenér Arsenalu Mikel Arteta.

Ten mimochodem schytává kritiku za to, jakým způsobem Dowmanovi, jenž šel sklesle do kabin, vyčinil.

„Nesmíte zapomenout, že mu je 16 let, je to pořád kluk. Neodehrál nejlepší zápas a byl frustrovaný. Kdyby to byl někdo zkušený, pochopím to, ale tohle se mi nelíbí,“ říkal třeba někdejší záložník Arsenalu Paul Merson.

Možná by však kritika nebyla tak silná, kdyby Artetovi svěřenci postoupili.

Jenže to se nestalo. Zápas za stavu 1:1 dospěl do penalt, kde si hráči Fleetwoodu počínali naprosto suverénně a proměnili všech pět pokusů, zatímco na straně Arsenalu selhal záložník Guimaraes. A tak mohli domácí hráči i fanoušci po Hugheyho rozhodující penaltě zaplavit trávník.

„Takový je zkrátka fotbal, v tom je krása téhle soutěže, zvlášť pro takovéhle týmy. Ale pro nás je to pochopitelně smutný den,“ pravil zasmušile Arteta.

„Musím přiznat, že jsme penalty ani jednou nenacvičovali. Ani nevím, co mám hráčům říct. Snad jen ať si to užijí, ale nezapomenou, že v sobotu nás čeká další ligový zápas,“ usmál se Lawlor.

A ten bude pro Fleetwood také důležitý. Z osmnácté pozice má jen dvoubodový náskok na sestupové příčky, má navíc odehráno o zápas až dva více než většina týmů pod ním.

Kolaps Arsenalu, sláva ve čtvrté lize. Anglie zažila senzaci v Ligovém poháru

Je na tom mimochodem ještě o něco hůř než Grimsby, které loni ve stejné soutěži senzačně vyřadilo Manchester United. Právě tenhle zápas teď fanoušci připomínají a řeší, který tým má na svědomí větší ostudu.

„Inspirovali jsme se u nich, je to podle mě docela srovnatelné,“ usmíval se brankář Jay Lynch, jenž vychytal zmíněného Guimaraese.

„Byl to takový klasický večer ve Fleetwoodu. Čekali jsme, že má pršet, takže jsme věděli, že podmínky nebudou ideální a budeme z toho moct těžit. Pro všechny, nejenom v klubu, ale v celém městě, je to úžasné,“ uzavřel.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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9. kolo

Chelsea vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
31.10. 13:30
  • 1.82
  • 3.88
  • 4.24
Coventry City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 3.12
  • 3.38
  • 2.33
Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.06
  • 3.71
  • 3.46
Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 1.65
  • 4.33
  • 4.88
Hull City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.63
  • 3.44
  • 2.67
Bournemouth vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.13
  • 3.48
  • 3.46
Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:30
  • 1.55
  • 4.57
  • 5.55
Aston Villa vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 2.02
  • 3.77
  • 3.52
Liverpool vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
1.11. 17:30
  • 3.00
  • 3.54
  • 2.33
Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 2.28
  • 3.58
  • 2.88
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 8 7 0 1 20:9 21
2. ArsenalArsenal 8 7 0 1 13:5 21
3. BrightonBrighton 8 5 1 2 23:7 16
4. LiverpoolLiverpool 8 4 3 1 11:8 15
5. ChelseaChelsea 8 4 1 3 17:15 13
6. BrentfordBrentford 8 2 5 1 14:9 11
7. Leeds UnitedLeeds 8 2 5 1 9:6 11
8. Newcastle UnitedNewcastle 8 3 2 3 12:14 11
9. Aston VillaAston Villa 8 3 2 3 9:12 11
10. Hull CityHull City 8 2 4 2 9:8 10
11. EvertonEverton 8 2 4 2 8:9 10
12. Ipswich TownIpswich 8 3 1 4 12:16 10
13. BournemouthBournemouth 8 2 3 3 12:13 9
14. TottenhamTottenham 8 2 3 3 8:10 9
15. FulhamFulham 8 2 2 4 8:10 8
16. Manchester UnitedManchester Utd. 8 1 4 3 10:13 7
17. Crystal PalaceCrystal Palace 8 2 1 5 9:19 7
18. NottinghamNottingham 8 1 3 4 6:10 6
19. Coventry CityCoventry 8 2 0 6 6:15 6
20. Sunderland AFCSunderland 8 1 2 5 6:14 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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