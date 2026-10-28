„Největší noc v klubové historii s ohledem na to, jaký klub sem do města přijel. Zvládli jsme vyřadit mistra!“ navázal na něj v emocích trenér Matt Lawlor.
Fleetwood je město na severozápadě Anglie, má méně než 30 tisíc obyvatel a místní klub často ani nenaplní pětitisícovou kapacitu stadionu na běžné ligové zápasy.
Přesto tam Arsenal vyhořel.
„Jsem velký fanda fotbalu a snažím se koukat na zápasy všech soutěží. Byl to pro mě náročný zápas co se týče přípravy, ale mám obrovskou radost, že se na kluky přenesla určitá atmosféra napětí v celém městě. Předvedli výkon, za který na ně všichni mohou být hrdí,“ navázal Lawlor.
Fleetwood v zápase senzačně vedl od 21. minuty, krátce po změně stran však Arsenal zvládl srovnat a měl velkou převahu. Jenže z té už další branky nevytěžil, snahy o závěrečný nápor mu pak navíc zkomplikoval vyloučením teprve šestnáctiletý mladík Dowman, jenž po tvrdém zákroku na svou osobu vrazil do soupeře kolenem a byl vyloučen.
„Teď se mi to těžko hodnotí, protože jsem to pořádně neviděl. Musím si to ještě najít na záznamu a pak vyhodnotit,“ krčil rameny trenér Arsenalu Mikel Arteta.
16letému Maxi Dowmanovi ruply nervy a viděl červenou kartu! 🤯🟥 #NovaSport | #CarabaoCup https://t.co/YaTf8bDdlz— Nova Sport (@novasport_cz) October 27, 2026
Ten mimochodem schytává kritiku za to, jakým způsobem Dowmanovi, jenž šel sklesle do kabin, vyčinil.
„Nesmíte zapomenout, že mu je 16 let, je to pořád kluk. Neodehrál nejlepší zápas a byl frustrovaný. Kdyby to byl někdo zkušený, pochopím to, ale tohle se mi nelíbí,“ říkal třeba někdejší záložník Arsenalu Paul Merson.
Možná by však kritika nebyla tak silná, kdyby Artetovi svěřenci postoupili.
Jenže to se nestalo. Zápas za stavu 1:1 dospěl do penalt, kde si hráči Fleetwoodu počínali naprosto suverénně a proměnili všech pět pokusů, zatímco na straně Arsenalu selhal záložník Guimaraes. A tak mohli domácí hráči i fanoušci po Hugheyho rozhodující penaltě zaplavit trávník.
SENZACE V CARABAO CUPU! 🤯🔥 Fleetwood Town až ze čtvrté ligy si v penaltách zajistil postup do čtvrtfinále přes úřadujícího šampiona Premier League z Arsenalu! 🧨 #NovaSport | #CarabaoCup https://t.co/nS9asQ1DeO— Nova Sport (@novasport_cz) October 27, 2026
„Takový je zkrátka fotbal, v tom je krása téhle soutěže, zvlášť pro takovéhle týmy. Ale pro nás je to pochopitelně smutný den,“ pravil zasmušile Arteta.
„Musím přiznat, že jsme penalty ani jednou nenacvičovali. Ani nevím, co mám hráčům říct. Snad jen ať si to užijí, ale nezapomenou, že v sobotu nás čeká další ligový zápas,“ usmál se Lawlor.
A ten bude pro Fleetwood také důležitý. Z osmnácté pozice má jen dvoubodový náskok na sestupové příčky, má navíc odehráno o zápas až dva více než většina týmů pod ním.
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Je na tom mimochodem ještě o něco hůř než Grimsby, které loni ve stejné soutěži senzačně vyřadilo Manchester United. Právě tenhle zápas teď fanoušci připomínají a řeší, který tým má na svědomí větší ostudu.
„Inspirovali jsme se u nich, je to podle mě docela srovnatelné,“ usmíval se brankář Jay Lynch, jenž vychytal zmíněného Guimaraese.
„Byl to takový klasický večer ve Fleetwoodu. Čekali jsme, že má pršet, takže jsme věděli, že podmínky nebudou ideální a budeme z toho moct těžit. Pro všechny, nejenom v klubu, ale v celém městě, je to úžasné,“ uzavřel.