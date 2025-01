Záludné balony. Arteta si stěžoval, že prý moc létají. Co na to říkají čísla?

11:35

Na úvod by nemělo zapadnout, že fotbalisté Newcastlu mají pořádnou fazonu. Sedm soutěžních vítězství v řadě, pět čistých kont. To poslední v Ligovém poháru na Arsenalu (2:0). „Byli smrtící, proměnili každou šanci, zatímco my ani jednu,“ hlesl po zápase trenér poražených Mikel Arteta. Pak se dotkl zajímavé drobnosti, a to míčů, které mají na rozdíl od ligové soutěže jiného výrobce.