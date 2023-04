Stoper Santos odešel ze Slavie na hostování domů do Brazílie

Brazilský fotbalista Eduardo Santos se ze Slavie vrací do rodné země. Pětadvacetiletý stoper odešel na hostování do Bragantina do konce tohoto roku. Klub ze Sao Paula na něj může uplatnit opci. Pražané o tom informovali na svém webu.