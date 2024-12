Bove dostane kardioverter-defibrilátor jako Eriksen. V Itálii tak může skončit

Voperování přístroje, jenž sleduje a v případě potřeby reguluje srdeční rytmus, je součástí procedur, které musí Bove podstoupit, aby mohl být propuštěn z nemocnice. K tomu by mělo dojít ke konci tohoto týdne.

Potom se Bove bude moci rozhodnout, jestli si kardioverter-defibrilátor ponechá, nebo si ho nechá odstranit. Pokud by mu zůstal, znamenalo by to pro něj konec v Serii A, ve které se podle italských zákonů nesmí s kardioverter-defibrilátorem hrát.

V kariéře by mohl Bove pokračovat v zahraničí, například jako Christian Eriksen. Dánský záložník po kolapsu na Euru v roce 2021 rovněž dostal kardioverter-defibrilátor a musel kvůli tomu skončit v Interu Milán. Odešel proto do Brentfordu a nyní působí v Manchesteru United.