Přestup léta na spadnutí. Real se dohodl s Chelsea na nákupu Hazarda

Fotbal

Dalších 20 fotografií v galerii Belgický fotbalista Eden Hazard z Chelsea během utkání proti West Hamu. | foto: Reuters

dnes 11:47

Eden Hazard by se měl brzy stát fotbalistou Realu Madrid. Španělský klub se podle britských médií domluvil s Chelsea na částce, kterou za belgického reprezentanta do Londýna pošle. Seriózní list The Guardian píše o stech milionech eur (v přepočtu více než 2,5 miliardy korun) s dalšími bonusy.

Po sedmi letech a s šesti trofejemi se belgický záložník loučí s Anglií. Že odejde po sezoně z Chelsea, kde mu zbývá poslední rok smlouvy, bylo takřka jisté. A že je největším zájemcem právě Real Madrid, zrovna tak.

Stylové sbohem. Ve fotbale nikdy nevíte, říká Hazard a vyhlíží Real „Já už jsem se rozhodl. Teď záleží, jak se domluví kluby,“ vysvětloval Hazard po posledním zápase za Chelsea, finále Evropské ligy s Arsenalem, v němž dvěma góly a asistencí pomohl k triumfu. „Myslím, že je to sbohem, i když ve fotbale samozřejmě nikdy nevíte,“ dodal.

Hazard by měl být třetí letní posilou Realu Madrid. S předstihem královský klub oznámil příchod brazilského stopera Edera Militaa, v týdnu rovněž dotáhl přestup útočníka Luky Joviče z Frankfurtu. Vrátí se Real s novými posilami po nepovedené sezoně zpátky do bojů o nejvyšší mety? „Eden je úžasný hráč. A když jste s ním dva tři měsíce, poznáte, že je i skvělý člověk. Vím, že chce odejít. A respektuju jeho rozhodnutí,“ uvedl Maurizio Sarri, trenér Chelsea.