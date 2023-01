Pozor, v šestnáctce je Nketiah! Útočník Arsenalu straší obrany soupeřů

Dost možná právě čtrnáctka, kterou vcelku nenápadný Eddie Nketiah obléká, může být klíčovým číslem do zlaté mozaiky. Fotbalový Arsenal se totiž drží na parádní vlně. V polovině anglické ligy má padesát bodů, což je – a teď se podržte! – nejlepší start v historii klubu.

Dokonce ani v době, kdy Arsenal s hvězdnými Henrym, Vieirou nebo Bergkampem projel celý jeden ročník bez porážky, nebyly výsledky tak výtečné. Arsenal teď vede Premier League o pět bodů a hýčká si zápas k dobru.

I slavný záložník Tomáš Rosický se s rodinou přiletěl v neděli podívat, jak to jeho bývalý klub válí. Kráčí za prvním titulem od roku 2004. Naposledy gólem z poslední minuty porazil Arsenal doma Manchester United 3:2 a jistě nemusíme zdůrazňovat, kdo se trefil.

Eddie Nketiah nastavil v celkem nekomfortní pozici nohu, vystřelený balon se mu metr nad zemí otřel o pravou holeň a všude kolem mohla vypuknout veselice. Zase si celý stadion Emirates notoval při chytlavé melodii v reggae stylu, která oslavuje střelce. Zpívá se v ní: „Tvoje obrana má trable, když je Nketiah v šestnáctce.“

Popravdě, třiadvacetiletý Nketiah zatím není takový kanón, na kterého by soupeři měli posílat osobní strážce. Ještě na podzim působil v Arsenalu spíš jako záplata na pár minut. První ligový zápas v základní sestavě si odkroutil až po Vánocích. Ale mezitím zvládl góly v Anglickém i Ligovém poháru nebo v Evropské lize.

K povýšení mu kromě jiného pomohl také fakt, že jeho parťáci se vesměs vyšťavili nebo zranili na mistrovství světa. Zatímco Nketiah na sobě mohl poctivě pracovat v tréninku. „Dobré věci se stávají dobrým lidem,“ komentoval to trenér Mikel Arteta.

Eddie Nketiah (uprostřed) z Arsenalu dává gól v zápase s Manchesterem United.

Nketiah je prostě trpělivý čekatel.

Narozen v Londýně ghanským rodičům.

Celým jménem Edward Keddar Nketiah.

Od devíti let pod dohledem Chelsea, od šestnácti v Arsenalu. V mládežnických kategoriích vynikal rychlostí, silou, energií i pohotovým zakončením. Svým stylem připomíná Iana Wrighta, rvavého útočníka, který v Arsenalu čaroval přede třiceti lety. V neděli se Wright v roli uznávaného komentátora upřímně rozchechtal, když jeho žák rozhodl hit s Manchesterem United.

Pravda, Nketiah má zatím do Wrighta daleko, ale leccos už taky stihnul. Kupříkladu v anglické reprezentaci do 21 let to dotáhl na fantastickou bilanci 17 zápasů/16 gólů.

Sám sebe kdysi charakterizoval jako útočníka, který je statečný: „Líbí se mi pohybovat se v místech, kde se může zrodit šance.“ Přesně jako v neděli.

Kdyby Arsenal prohrál, což se klidně mohlo stát, dal by své konkurenci ohromnou motivaci do jara. Jenže Nketiah nejprve hlavičkou ve 24. minutě vyrovnal na 1:1 a na konci při nerozhodném stavu 2:2 správně nastavil nohu. Nebyl líný, aby udělal ještě jeden bleskový náběh, a osud ho odměnil. I když gólovou situaci ještě detailně rozpitvávalo video, gól platil. Jestli bude zlatý, to poznáme na jaře.

Možná se díky tomu Nketiah konečně posune mezi vyvolené a přijde mu pozvánka do dospělé reprezentace. Zatím byl roky na čekačce. Přitom s áčkem Arsenalu trénoval už za Arsenea Wengera v létě 2017. To mu bylo čerstvě osmnáct.