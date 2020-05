Šéf DFL: Karanténa v Drážďanech restart sezony zatím neohrožuje

Pokud by se ale měly objevit další případy, plány na restart nebo šance na dokončení sezony by to ohrozilo. DFL bude o situaci jednat v příštím týdnu se všemi druholigovými kluby.



Saský celek s českými fotbalisty Josefem Hušbauerem a Ondřejem Petrákem nestihne po nálezu dalších dvou pozitivních případů v týmu za týden zápas v Hannoveru a nastoupit pak nebude moci ani doma proti Fürthu. Po celkově třetím nálezu nákazy nemoci covid-19 mezi hráči nařídil místní zdravotní úřad celému kádru včetně trenérů a realizačního týmu domácí karanténu.



„Jsou to jen dva z 81 zápasů,“ řekl Seifert v televizi ZDF. „Je ale jasné, že je určitý limit, kdy už by to nebylo uskutečnitelné,“ dodal, aniž by hranici stanovil. Záleželo by podle něj i na tom, v jaké fázi sezony by situace nastala.

Druhá nejvyšší soutěž má začít stejně jako první bundesliga 16. května, obě by se měly dohrát do konce června. „Cíl momentálně neměníme, jenom plány,“ podotkl Seifert a připustil, že ho vzniklá situace příliš nepřekvapila. „Myslím, že bylo zcela jasné, že se něco takového může stát,“ řekl.