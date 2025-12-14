Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl

Autor:
  13:00
Mluvil rozvážně, věcně, a taky už možná trochu smířeně s tím, co se poslednímu Wolverhamptonu neustále děje. Zmar, bezmoc a cesta ven nikde. „Už se těším, až na ní přijdu,“ hlesl český reprezentant Ladislav Krejčí do kamer poté, co v anglické lize prohrál 1:2 na Arsenalu. Ale jak!
Fotogalerie4

Český reprezentant Ladislav Krejčí (vlevo) během utkání s Arsenalem. | foto: Reuters

Dokonce sedmdesát minut hosté odolávali, bránili v bloku a vyčkávali. Proti celku, který je na špici Premier League i Ligy mistrů, si počínali zodpovědně.

Jenže pak si nešťastně vstřelil vlastní gól brankář Johnstone, když prudký roh doletěl až na zadní tyč, od které se míč nešťastně odrazil do něj a následně do sítě.

Wolverhampton v devadesáté minutě parádně srovnal díky Arokodaremu a zdálo se, že po sérii devíti soutěžních porážek vybojuje první body. Jenže ve čtvrté minutě nastavení přišel další vlastenec, tentokrát od záložníka Mosquery.

„Kouše se to asi tak, jako celá naše sezona,“ líčil český obránce, který však opět nastoupil ve středu zálohy, v rozhovoru pro Canal+ Sport.

„Není to jednoduché, ale... No ne, žádný ale. Prostě takové to je a já, nebo asi nikdo z nás, se v takové situaci ještě neocitl a o to těžší je se z ní dostat. Každý zápas je to stejné, připravujete se, pak to nevyjde a za pět dní to je znova. A vy s tím pocitem musíte valit. Pro mě je to určitá výzva do života, kterou jsem si vybral,“ přidal.

Společně se svými parťáky je v tabulce poslední s pouhými dvěma body, což je po šestnáctém kole zatraceně málo. Už teď má nakročeno stát se nejhorším týmem v historii, což by znamenalo dohromady získat jen 11 bodů jako Derby County v roce 2008.

Yerson Mosquera z Wolverhamptonu utěšován Emmanuelem Agbadou po vlastním gólu v 94. minutě utkání proti Arsenalu.

„Stejně jako s Tottenhamem nebo Brightonem jsme dostali gól v posledních minutách, je to jen odraz téhle sezony,“ pokračoval Krejčí.

Přitom to dlouho vypadalo, že se hosté v organizaci zlepšili a nezdolného lídra překvapí. „Připravovalo se nám těžce, protože jsme věděli, že nás čeká asi nejlepší tým Evropy. Proto jsme měli plán začít v bloku, oni nám pořád přehrávali stranu, na které jsem byl bohužel pořád já, snad to není nic osobního,“ zasmál se Krejčí.

„Snažili jsme se jim dát co nejméně prostoru, což se dařilo až do prvního gólu z rohu. Spoléhali jsme na únavu, protože mají náročný program, a věděli jsme, že když to budeme třeba osmdesát minut držet, třeba se něco naskytne. Oni trochu cukli a nám se toho podařilo využít, jenže pak naše klasika. Rád bych odpověděl, jak z toho, ale vážně nevím,“ hlesl.

Zklamaní fotbalisté Wolverhamptonu poté, co inkasovali gól od Arsenalu.

Na hřišti hodně komunikuje, během utkání řešil například taktiku s trenérem Robem Edwardsem. „Ptám se hlavně já, abych znal konkrétní pokyny, protože jednou je lepší vystoupit, podruhé nevystoupit, takže jsme si museli vyříkat, jak si mou práci představuje, abychom si poradili s tím přečíslováním,“ vysvětlil Krejčí.

Wolverhampton v lize prohrál čtrnáctý zápas z šestnácti a i když do konce ročníku zbývá třiadvacet kol, je odsouzen k sestupu. Na příčky znamenající záchranu ztrácí už třináct bodů.

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Anglický rekord všech dob v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži drží Bolton, který v sezoně 1902/1903 nevyhrál ani jeden z prvních dvaadvaceti zápasů.

„Nezbývá nám nic jiného než pracovat a věřit, že to příště už zlomíme. Nejvíc je mi líto fanoušků, kteří sem cestovali,“ řekl kouč Edwards.

Do konce roku Wolverhampton čekají Brentford doma, venku Liverpool a také Manchester United.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu

16. kolo

West Ham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
14.12. 15:00
  • 3.58
  • 3.45
  • 2.18
Sunderland AFC vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.12. 15:00
  • 3.50
  • 3.49
  • 2.19
Nottingham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
14.12. 15:00
  • 2.80
  • 3.36
  • 2.69
Crystal Palace vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
14.12. 15:00
  • 4.37
  • 4.00
  • 1.82
Brentford vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
14.12. 17:30
  • 2.01
  • 3.43
  • 4.16
Manchester United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15.12. 21:00
  • 1.82
  • 4.12
  • 4.00

17. kolo

Newcastle United vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
20.12. 13:30
  • 2.43
  • 3.53
  • 2.70
Wolverhampton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 3.59
  • 3.44
  • 2.02
Manchester City vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 11.70
  • 7.01
  • 1.19
Brighton vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
20.12. 16:00
  • 1.62
  • 3.98
  • 5.11
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

16. kolo

15. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 16 11 3 2 30:10 36
2. Manchester CityManchester City 15 10 1 4 35:16 31
3. Aston VillaAston Villa 15 9 3 3 22:15 30
4. ChelseaChelsea 16 8 4 4 27:15 28
5. Crystal PalaceCrystal Palace 15 7 5 3 20:12 26
6. LiverpoolLiverpool 16 8 2 6 26:24 26
7. Manchester UnitedManchester Utd. 15 7 4 4 26:22 25
8. EvertonEverton 16 7 3 6 18:19 24
9. BrightonBrighton 16 6 5 5 25:23 23
10. Sunderland AFCSunderland 15 6 5 4 18:17 23
11. TottenhamTottenham 15 6 4 5 25:18 22
12. Newcastle UnitedNewcastle 15 6 4 5 21:19 22
13. BournemouthBournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. FulhamFulham 16 6 2 8 23:26 20
15. BrentfordBrentford 15 6 1 8 21:24 19
16. Leeds UnitedLeeds 15 4 3 8 19:29 15
17. NottinghamNottingham 15 4 3 8 14:25 15
18. West HamWest Ham 15 3 4 8 17:29 13
19. Burnley FCBurnley 16 3 1 12 18:33 10
20. WolverhamptonWolves 16 0 2 14 9:35 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

ONLINE: Bohemians - Karviná 0:0, hosté chtějí na závěr podzimu udržet top šestku

Sledujeme online
Tvrdý souboj Drchala z Bohemians se Samkem z Karviné.

Karvinští fotbalisté hají v 19. kole Chance Ligy umístění v nejlepší šestce. Jejich soupeřem jsou pražští Bohemians, zápas má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

14. prosince 2025  13:02

Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl

Český reprezentant Ladislav Krejčí (vlevo) během utkání s Arsenalem.

Mluvil rozvážně, věcně, a taky už možná trochu smířeně s tím, co se poslednímu Wolverhamptonu neustále děje. Zmar, bezmoc a cesta ven nikde. „Už se těším, až na ní přijdu,“ hlesl český reprezentant...

14. prosince 2025

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy...

14. prosince 2025  8:30

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

14. prosince 2025

Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu s Jabloncem.

Jindřich Trpišovský a fotbalová reprezentace? Ne! Varianta, že by slávistický kouč vzal v březnu vedlejšák u národního týmu v sobotu před půlnocí definitivně padla. „Vyvinuli jsme maximální úsilí,...

13. prosince 2025  22:16,  aktualizováno  23:43

Salah překonal Rooneyho, Arsenal vyhrál po vlastních gólech Wolverhamptonu

Yerson Mosquera z Wolverhamptonu utěšován Emmanuelem Agbadou po vlastním gólu v...

Hvězdný útočník Muhammad Salah se po turbulentním týdnu znovu objevil v dresu Liverpoolu a pomohl k vítězství 2:0 nad Brightonem. Oba góly dal francouzský útočník Hugo Ekitiké. Stejným poměrem...

13. prosince 2025,  aktualizováno  23:28

Dvě podobné situace, ale penaltu kopala jen Slavia. Kozel kritizoval metr sudího

Jablonecký trenér Luboš Kozel během zápasu na Slavii.

Prakticky celý zápas horlivě diskutoval se čtvrtým rozhodčím a probíral s ním každý byť jen trochu sporný moment. „Myslím, že to postupně kumulovalo. Hlavní sudí nastaví nějaký metr a když Chorý...

13. prosince 2025  21:34

Slavia - Jablonec 4:3, hosté třikrát srovnali, poslední slovo měl ale dvougólový Chorý

Tomáš Chorý se raduje po gólu v utkání proti Jablonci.

Slávističtí fotbalisté na závěr podzimní části Chance Ligy porazili třetí Jablonec 4:3 a zůstávají neporažení. Na výhru se ale pořádně nadřeli. V utkání 19. kola čtyřikrát vedli, soupeř však ve třech...

13. prosince 2025  17:03,  aktualizováno  21:32

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Soumrak Krmenčíka? Skuhravý: Otázka pod žebra, nemůžeme být samaritáni

Slovácký útočník Michael Krmenčík (vlevo) v souboji s Daliborem Večerkou z...

Soumrak Michaela Krmenčíka ve fotbalovém Slovácku? Nový trenér Roman Skuhravý připustil, že budoucnost trojnásobného českého šampiona a nejlepšího střelce ligové sezony 2017/18 se řeší. „Nemůžeme být...

13. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:17

Baník – Pardubice 1:4, domácí na závěr podzimu propadli, dvakrát pálil Vecheta

Pardubický trenér Jan Trousil se u střídačky raduje z třetího gólu svého...

Slezané nezvládli utkání 19. kola první ligy a v závěrečném duelu před zimní pauzou podlehli Pardubicím 1:4. Skóre už v páté minutě otevřel Jason Noslin, po čtvrthodině srovnal domácí Ondřej...

13. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.