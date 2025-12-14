Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl

Dokonce sedmdesát minut hosté odolávali, bránili v bloku a vyčkávali. Proti celku, který je na špici Premier League i Ligy mistrů, si počínali zodpovědně.
Jenže pak si nešťastně vstřelil vlastní gól brankář Johnstone, když prudký roh doletěl až na zadní tyč, od které se míč nešťastně odrazil do něj a následně do sítě.
Wolverhampton v devadesáté minutě parádně srovnal díky Arokodaremu a zdálo se, že po sérii devíti soutěžních porážek vybojuje první body. Jenže ve čtvrté minutě nastavení přišel další vlastenec, tentokrát od záložníka Mosquery.
„Kouše se to asi tak, jako celá naše sezona,“ líčil český obránce, který však opět nastoupil ve středu zálohy, v rozhovoru pro Canal+ Sport.
„Není to jednoduché, ale... No ne, žádný ale. Prostě takové to je a já, nebo asi nikdo z nás, se v takové situaci ještě neocitl a o to těžší je se z ní dostat. Každý zápas je to stejné, připravujete se, pak to nevyjde a za pět dní to je znova. A vy s tím pocitem musíte valit. Pro mě je to určitá výzva do života, kterou jsem si vybral,“ přidal.
Společně se svými parťáky je v tabulce poslední s pouhými dvěma body, což je po šestnáctém kole zatraceně málo. Už teď má nakročeno stát se nejhorším týmem v historii, což by znamenalo dohromady získat jen 11 bodů jako Derby County v roce 2008.
„Stejně jako s Tottenhamem nebo Brightonem jsme dostali gól v posledních minutách, je to jen odraz téhle sezony,“ pokračoval Krejčí.
Přitom to dlouho vypadalo, že se hosté v organizaci zlepšili a nezdolného lídra překvapí. „Připravovalo se nám těžce, protože jsme věděli, že nás čeká asi nejlepší tým Evropy. Proto jsme měli plán začít v bloku, oni nám pořád přehrávali stranu, na které jsem byl bohužel pořád já, snad to není nic osobního,“ zasmál se Krejčí.
„Snažili jsme se jim dát co nejméně prostoru, což se dařilo až do prvního gólu z rohu. Spoléhali jsme na únavu, protože mají náročný program, a věděli jsme, že když to budeme třeba osmdesát minut držet, třeba se něco naskytne. Oni trochu cukli a nám se toho podařilo využít, jenže pak naše klasika. Rád bych odpověděl, jak z toho, ale vážně nevím,“ hlesl.
Na hřišti hodně komunikuje, během utkání řešil například taktiku s trenérem Robem Edwardsem. „Ptám se hlavně já, abych znal konkrétní pokyny, protože jednou je lepší vystoupit, podruhé nevystoupit, takže jsme si museli vyříkat, jak si mou práci představuje, abychom si poradili s tím přečíslováním,“ vysvětlil Krejčí.
Wolverhampton v lize prohrál čtrnáctý zápas z šestnácti a i když do konce ročníku zbývá třiadvacet kol, je odsouzen k sestupu. Na příčky znamenající záchranu ztrácí už třináct bodů.
Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?
Anglický rekord všech dob v počtu zápasů bez vítězství v nejvyšší soutěži drží Bolton, který v sezoně 1902/1903 nevyhrál ani jeden z prvních dvaadvaceti zápasů.
„Nezbývá nám nic jiného než pracovat a věřit, že to příště už zlomíme. Nejvíc je mi líto fanoušků, kteří sem cestovali,“ řekl kouč Edwards.
Do konce roku Wolverhampton čekají Brentford doma, venku Liverpool a také Manchester United.