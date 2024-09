Alkohol krotíme. Uhrin o angažmá v Tbilisi, tvrdých palicích a líných hráčích

Kromě toho si zahrál o Evropskou ligu proti Tottenhamu, nabušil do pohodlných šikulů kondici a přesvědčil, že je dost dobrý pro Plzeň: „Nemusel jsem z Tbilisi odcházet, nebylo to v plánu, ale protože jsme vedli ligu o šest bodů, v Dinamu souhlasili, že mě uvolní. Plzeň byla výzva.“

Do Gruzie teď letí národní tým na první zápas Ligy národů. Neváhal jste v roce 2012 nad nabídkou z Tbilisi?

To víte, že jsem váhal. Gruzie, Kavkaz, konec Evropy. Nevysoká životní úroveň. Ale jakmile jsem viděl tréninkové podmínky, přišlo mi, že bych to měl zkusit. Krásný areál uprostřed parku mezi stromy, spousta hřišť, lepší než čtyřhvězdičkový hotel jen pro mužstvo. Takové zázemí nemá v Česku ani Sparta. Fakt parádní báza. U vchodu je heslo: Tady žije Dinamo.