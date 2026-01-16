Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Bergamem

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající hráč a pomohl týmu k remíze 1:1 s Bergamem. Pisa se díky bodu před víkendovým programem odlepila v neúplné tabulce z posledního místa.

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl gólem. | foto: Profimedia.cz

Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.

Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.

Italská Serie A
21. kolo 16. 1. 2026 20:45
Pisa SC Pisa SC : Atalanta Bergamo Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)
Góly:
87. Durosinmi
Góly:
83. Krstović
Sestavy:
Scuffet – Coppola, Calabresi (90+1. Božinov), Canestrelli – I. Touré, Marin (C) (68. Léris), Aebischer, Angori – Moreo, Tramoni (68. Piccinini) – Meister (68. Durosinmi).
Sestavy:
Carnesecchi – Scalvini (C) (70. Krstović), Hien, Ahanor – Musah (56. Zappacosta), de Roon, Pašalić (56. Éderson), Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski (81. K. Sulemana) – Scamacca (56. Raspadori).
Náhradníci:
Nícolas, Šemper – Esteves, Mbambi, Højholt, Lorran, Bettazzi, Buffon.
Náhradníci:
Sportiello, Rossi – Kossounou, Kolašinac, Samardžić, Maldini.
Žluté karty:
81. Coppola
Žluté karty:
40. Pašalić, 66. Scalvini

Rozhodčí: M. Marchetti – F. Meli, F. Luciani

21. kolo

16. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Inter MilánInter 20 15 1 4 43:17 46
2. AC MilánAC Milán 20 12 7 1 33:16 43
3. NeapolNeapol 20 12 4 4 30:17 40
4. Juventus FCJuventus 20 11 6 3 32:16 39
5. AS ŘímAS Řím 20 13 0 7 24:12 39
6. ComoComo 20 9 7 4 28:16 34
7. Atalanta BergamoBergamo 21 8 8 5 26:20 32
8. BoloňaBoloňa 20 8 6 6 29:22 30
9. Lazio ŘímLazio 20 7 7 6 21:16 28
10. Udinese CalcioUdinese 20 7 5 8 22:32 26
11. US Sassuolo CalcioSassuolo 20 6 5 9 23:27 23
12. Turín FCTurín 20 6 5 9 21:32 23
13. US CremoneseCremonese 20 5 7 8 20:28 22
14. ParmaParma 20 5 7 8 14:22 22
15. Janov Janov 20 4 7 9 22:29 19
16. CagliariCagliari 20 4 7 9 21:30 19
17. LecceLecce 20 4 5 11 13:28 17
18. FiorentinaFiorentina 20 2 8 10 21:31 14
19. Pisa SCPisa 21 1 11 9 16:31 14
20. Hellas VeronaHellas 20 2 7 11 17:34 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

