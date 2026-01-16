Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Bergamem

Třiadvacetiletý kanonýr přišel na trávník v 68. minutě za bezbrankového stavu, po čtvrt hodině ale Atalantu poslal do vedení Krstovič. Už po čtyřech minutách odpověděl Durosinmi, který po centru do pokutového území hlavičkou vyrovnal. Potvrdil tak své střelecké kvality, v Plzni v této sezoně nasbíral už sedm gólů.
Jen na lavičce Pisy zůstal český mládežnický reprezentant Louis Buffon. Osmnáctiletý syn bývalého slavného brankáře Gianluigiho Buffona, jenž má české občanství po matce, šanci v útoku nedostal.
87. Durosinmi
83. Krstović
Scuffet – Coppola, Calabresi (90+1. Božinov), Canestrelli – I. Touré, Marin (C) (68. Léris), Aebischer, Angori – Moreo, Tramoni (68. Piccinini) – Meister (68. Durosinmi).
Carnesecchi – Scalvini (C) (70. Krstović), Hien, Ahanor – Musah (56. Zappacosta), de Roon, Pašalić (56. Éderson), Bernasconi – De Ketelaere, Zalewski (81. K. Sulemana) – Scamacca (56. Raspadori).
Nícolas, Šemper – Esteves, Mbambi, Højholt, Lorran, Bettazzi, Buffon.
Sportiello, Rossi – Kossounou, Kolašinac, Samardžić, Maldini.
81. Coppola
40. Pašalić, 66. Scalvini
Rozhodčí: M. Marchetti – F. Meli, F. Luciani