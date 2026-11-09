Dřív řídil Spartu, teď chce podnikatel Viktorin vzkřísit Inter Bratislava

Viktorin dříve působil jako obchodní ředitel pražské Sparty a na Letné byl i členem představenstva. Později vlastnil majoritní podíl v hráčské agentuře ISM, kterou získal od Pavla Pasky. Nyní se vydal na Slovensko.
„Inter Bratislava je klub s velkým jménem, bohatou historií a výrazným potenciálem. Naší ambicí je vybudovat ekonomicky stabilní, profesionálně řízený klub s kvalitní mládežnickou základnou a moderní infrastrukturou,“ řekl český podnikatel.
|
Deset bodů na čelo. Co uděláš, Sparto? Po šlágru bez vítěze je nejspokojenější Slavia
Viktorin v Interu získal 80 procent akcií, zbývajících 20 si dělí dosavadní spolumajitelé Ján Palenčár a Marcel Grega. „Sportovním cílem je vytvořit předpoklady pro návrat do nejvyšší slovenské soutěže v horizontu dvou až tří let. Chceme, aby se Inter opět stal významnou značkou slovenského fotbalu,“ poznamenal Viktorin.