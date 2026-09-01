Drahý nákup, krátká trvanlivost. Newcastle posílá Woltemadeho hostovat do Itálie

Woltemade přišel do Newcastlu před rokem ze Stuttgartu za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun) poté, co byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku, kde Německu pomohl ke stříbru. Za anglický klub dosud odehrál 53 zápasů a dal 11 gólů.
Letos v létě nechyběl na světovém šampionátu v Americe, kde zasáhl jen do utkání s Paraguayí v 1. kole play off. V zápase, do kterého nastoupil v 88. minutě, neproměnil v rozstřelu penaltu a Němci i proto vypadli.
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Mudryk se vrací k fotbalu. Chelsea posílá dopingového hříšníka do Tottenhamu
Další posilou Juventusu z anglické ligy bude záložník Pape Matar Sarr. Senegalský reprezentant bude v italském týmu hostovat z Tottenhamu. Součástí dohody je opce na přestup třiadvacetiletého hráče za 30 milionů eur (přes 723 milionů korun).