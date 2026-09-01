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Drahý nákup, krátká trvanlivost. Newcastle posílá Woltemadeho hostovat do Itálie

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  12:14
Útočník Nick Woltemade z Newcastlu se raduje ze svého gólu v utkání proti West...

Útočník Nick Woltemade z Newcastlu se raduje ze svého gólu v utkání proti West Hamu. | foto: Reuters

Německý útočník Nick Woltemade v rozstřelu svou penaltu neproměnil.
Útočník Nick Woltemade z Newcastlu střílí gól v utkání proti West Hamu.
Útočník Newcastlu Nick Woltemade (v bíločerném) hlavičkuje směrem k brance...
Obránce Santiago Bueno z Wolverhamptonu se snaží zastavit Nicka Woltemadeho z...
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Německý fotbalový reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastlu United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování čtyřiadvacetiletého útočníka 3,5 milionu liber (přes 98 milionů korun).

Woltemade přišel do Newcastlu před rokem ze Stuttgartu za 65 milionů liber (1,8 miliardy korun) poté, co byl nejlepším střelcem mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku, kde Německu pomohl ke stříbru. Za anglický klub dosud odehrál 53 zápasů a dal 11 gólů.

Letos v létě nechyběl na světovém šampionátu v Americe, kde zasáhl jen do utkání s Paraguayí v 1. kole play off. V zápase, do kterého nastoupil v 88. minutě, neproměnil v rozstřelu penaltu a Němci i proto vypadli.

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Další posilou Juventusu z anglické ligy bude záložník Pape Matar Sarr. Senegalský reprezentant bude v italském týmu hostovat z Tottenhamu. Součástí dohody je opce na přestup třiadvacetiletého hráče za 30 milionů eur (přes 723 milionů korun).

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