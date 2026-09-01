Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Douděra se chystá ze Slavie na cestu do Ameriky. Odsune Buchu z okraje?

Autor: ,
  19:26

Nešťastný David Douděra při utkání s Mexikem. | foto: Reuters

David Douděra by si mohl zahrát zámořskou fotbalovou soutěž MLS. Osmadvacetiletý reprezentační pravý obránce či záložník podle webu The Athletic finalizuje svůj přestup do FC Cincinnati. V klubu již působí další český reprezentant Pavel Bucha.

Douděrův příchod by měl pomoct právě Buchovi vrátit se do středu hřiště, protože v poslední době alternoval na pozici pravého obránce.

Douděra byl spolu s Tomášem Chorým po květnovém nedohraném derby se Spartou vyřazen z kádru Slavie. Oba se pak zúčastnili letního mistrovství světa v Severní Americe.

Zatímco Chorý se po zásahu majitele Slavie Pavla Tykače vrátil před startem nového ročníku do týmu, Douděra nadále zůstal mimo. Angažmá si hledá hlavně v zahraničí, měl několik nabídek.

Rodák z Brandýsa nad Labem dříve nastupoval i za Duklu a Mladou Boleslav, v české lize odehrál celkem 224 zápasů a dal 22 gólů. V národním týmu má na kontě 18 startů a dvě branky.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karviná B vs. Frýdek-MístekFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Karviná B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Hodonín vs. Olomouc BFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Hodonín vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 3.76
  • 3.95
  • 1.55
Slovácko B vs. VrchovinaFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Slovácko B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.76
  • 3.93
  • 2.91
Zbrojovka Brno B vs. VsetínFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.25
  • 4.39
  • 7.32
Blansko vs. Polanka n/OFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Blansko vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.75
  • 3.77
  • 3.01
Vítkovice vs. UničovFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Vítkovice vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 2.89
  • 3.72
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Olomouc pro něj nemá využití. Egyptský útočník Jásir přestoupil do Bohemians

Olomoucký útočník Mohamed Jásir padá v souboji s Martinem Cedidlou z Jablonce.

Muhammad Jásir přestoupil z fotbalové Olomouce do pražských Bohemians 1905. Pětadvacetiletý Egypťan podepsal v Ďolíčku tříletou smlouvu do 30. června 2029. Oba kluby o tom informovaly na svých...

1. září 2026  18:10

Záběr zvětším, abys viděl, že je to faul. VAR v Brně zasahovat neměl, tvrdí expert

Obránce Zlína Tomáš Hellebrand fauluje Lukáše Saala ze Zbrojovky Brno.

Byl to kontroverzní moment, když v desáté nastavené minutě sudí Antonín Bohata udělil po přezkumu červenou kartu zlínskému Tomáši Hellebrandovi. „Video, doporučuju ti přezkum pro zmaření zjevné...

1. září 2026  17:27

Fotbalové přestupy ONLINE: City vyrovná anglický rekord, Jesus je už v Barceloně

Sledujeme online
Enzo Fernández z Argentiny vyrovnává v semifinále s Anglií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

30. srpna 2026  12:11,  aktualizováno  1. 9. 14:59

Bohemians se s Mladou Boleslaví utkají v říjnu. LFA rozhodla o náhradním termínu

Útočník Erik Ramirez z Bohemians v utkání s Mladou Boleslaví.

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18:00. V tiskové právě to uvedla Ligová fotbalová...

1. září 2026  14:37

Messiho reprezentační cesta: při debutu červená, naštvaný konec i vysněné trofeje

Zklamaný argentinský kapitán Lionel Messi po porážce se Španělskem.

Jedenadvacet let přesně uplynulo dva týdny nazpět od chvíle, kdy poprvé v argentinském seniorském výběru vyběhl Lionel Messi na fotbalový trávník. Teď, se třemi velkými trofejemi v kapse, se...

1. září 2026  14:30

Drahý nákup, krátká trvanlivost. Newcastle posílá Woltemadeho hostovat do Itálie

Útočník Nick Woltemade z Newcastlu se raduje ze svého gólu v utkání proti West...

Německý fotbalový reprezentant Nick Woltemade odchází z Newcastlu United do Juventusu. Italský klub podle BBC zaplatí za roční hostování čtyřiadvacetiletého útočníka 3,5 milionu liber (přes 98...

1. září 2026  12:14

Puma? Už ne. Reprezentace mění po 33 letech dodavatele, oblékat ji bude Adidas

Michal Sadílek slaví gól proti Jihoafrické republice.

Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, jak oznámila Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Dohoda se vztahuje na...

1. září 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Mudryk se vrací k fotbalu. Chelsea posílá dopingového hříšníka do Tottenhamu

Mychajlo Mudryk v barvách londýnské Chelsea

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, kterému nedávný verdikt Arbitrážního soudu pro sport (CAS) umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v...

1. září 2026  10:30

Sedláček o jablonecké pohádce: Poháry jsou krásné, zkusíme překvapit i Brighton

Jablonecký záložník Sedláček střeží míč před teplickým Pulkrabem.

Plní si sen, a ještě na Stínadlech za něj jablonecký fotbalový záložník Richard Sedláček děkoval svému přemožiteli. „Jsem jim vděčný, bez Teplic bych Konferenční ligu nehrál,“ vzkázal úslužně.

1. září 2026  10:23

Skuhravý chválil, ale... Když vidíte Noghu na tréninku, chcete spáchat sebevraždu

Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.

Fotbalisté Baníku v této sezoně potřetí z dosavadních pěti prvoligových zápasů vyhráli a opět 1:0. V sobotu vyzráli nad Sigmou Olomouc, která poprvé v tomto ročníku ligy vyšla gólově naprázdno....

1. září 2026  8:33

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v...

1. září 2026  7:21

ODPÍSKÁNO: Machálek derby zvládl. Plzeň správně doplatila na pravidlovou novinku

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Očekával se vypjatý zápas, nakonec však bylo fotbalové derby mezi Spartou a Slavií (0:3) vlastně docela poklidné. Svůj podíl na tom měl i sudí Jan Machálek, jenž podal jistý výkon. Ani zbylé zápasy...

1. září 2026  7:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.