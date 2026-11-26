Má půlhodinku před tréninkem, když se v tmavé čepici posadí před webkameru a začne z útrob stadionu vyprávět pro iDNES Premium. Za ním na bílé zdi visí obraz zaplněného fanouškovského kotle Young Boys.
„Máme stadion pro necelých 32 tisíc a v aktuální sezoně bývá skoro vždy vyprodáno. Ultras jsou skvělí, přirovnal bych to právě ke Slavii, je to podobná úroveň,“ ohlíží se.
Jenže tak houževnatí a skvělí fanoušci vyžadují i skvělé výsledky.
A to nebyl případ minulé sezony.
Shodli jsme se, že bych ve Slavii nedostal prostor, jaký potřebuji a jaký bych chtěl. Nejlepší bylo odejít. Sám trenér Trpišovský mi říkal, že ví, jak Young Boys hrají.