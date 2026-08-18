Dohodnuto, podepsáno. Barcelona uzavřela s Rodrim čtyřletou smlouvu

Anglický celek podle médií za třicetiletého záložníka a nejlepšího hráče letošního světového šampionátu obdrží 65,4 milionu liber (1,85 miliardy korun).
Rodri měl v Manchesteru City smlouvu ještě na jednu sezonu. Během angažmá v anglickém klubu pod vedením krajana Pepa Guardioly, jenž po minulé sezoně odešel, pomohl jako jeden z klíčových hráčů ke čtyřem ligovým titulům a triumfu v Lize mistrů. Zájem o něj měl také Real Madrid, ale mistr světa a Evropy se rozhodl pro Barcelonu. Katalánci nejprve se dvěma nabídkami na 40 a 55 milionů liber neuspěli, po zvýšení odstupného už vedení Manchesteru City kývlo.
„FC Barcelona a Manchester City se dohodly na přestupu, Rodri se katalánskému klubu zavázal do 30. června 2030,“ uvedl barcelonský klub v prohlášení.
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Mistr světa Rodri odchází po 7 letech z Manchesteru City do Barcelony
V Barceloně nejspíš Rodri zmešká úvod sezony v důsledku nedávné menší operace zad. Zranění v poslední době provázela bývalého hráče Villarrealu a Atlétika Madrid častěji. Kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu v koleně přišel o téměř celou sezonu 2024/25, v minulém ročníku se potýkal s problémy s kolenem a se zadním stehenním svalem.