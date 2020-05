„Diego si ani neumí představit, co pro nás udělal, pro nás je to neocenitelné. Budu mu až do smrti vděčná,“ řekla jedna z obyvatelek čtvrti, v níž žije množství sociálně znevýhodněných lidí, kteří se potýkají s vážnými finančními problémy.



Maradona na dres, který poskytl do dražby, napsal „dokážeme to“, aby dodal lidem odvahu. V Argentině se kvůli koronavirové pandemii prohlubuje i ekonomická krize. Řada podniků zkrachovala a mnoho obyvatel se pohybuje pod hranicí existenčního minima.