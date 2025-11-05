Kinského spoluhráči vyhrožoval agent s pistolí v ruce. Tottenham vyjádřil podporu

„Jelikož se jedná o právní záležitost, nemůžeme se k věci dále vyjadřovat,“ stojí v prohlášení Tottenhamu.
Ten v úterý porazil v Lize mistrů dánskou Kodaň vysoko 4:0 i s levým obráncem Udogiem v základu. Dvaadvacetiletý reprezentant střídal patnáct minut před koncem. Pomalu se zotavuje z měsíční pauzy kvůli zranění.
Podle BBC agent během zářijového incidentu vyhrožoval ještě jednomu muži. Policie uvedla, že o dva dny později zatkla jednatřicetiletého muže kvůli podezření z úmyslného držení střelných zbraní, vydírání a řízení bez řidičského průkazu. Posléze ho propustila na kauci a vyšetřuje ho na svobodě.
Udogie, který má na kontě 12 startů za italskou reprezentaci, působí v Tottenhamu od roku 2022. Z Udine přišel za 20 milionů eur (přes 487 milionů korun), smlouvu má do roku 2027.