Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Čtvrtfinálový souboj dvou bundesligových účastníků střelecky otevřel po půlhodině hry Terrier. Schickova chvíle přišla v 63. minutě, kdy si pohlídal ofsajdové postavení, naběhl si na Garcíův centr a pohotovým zakončením překonal hostujícího brankáře.
Odchovanec pražské Sparty skóroval po pěti soutěžních zápasech, do nichž nastoupil, a počet tref v probíhajícím ročníku zaokrouhlil na deset. Konečný výsledek stanovil v nastavení střídající Hofmann.
32. Terrier
63. Schick
90+2. Hofmann
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Palacios (58. Fernández), García (89. Badé) – Vázquez (58. Arthur), Tillman, Grimaldo, Terrier (66. Hofmann) – Schick (89. Kofane).
Voll – Ando, Mets (C), Oppie (46. Saliakas) – Fudžita (68. Irvine), Sands, Sinani, Rasmussen (90. Ceesay), Pyrka – Kaars, Lage (46. Jones, 81. Hara).
Omlin – Culbreath, Poku, Tape.
Vasilj – Dźwigała, Ritzka, Robatsch.
44. García
20. Fudžita, 51. Ando