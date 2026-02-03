Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

  22:51
Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval ve třetí sezoně po sobě.
Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého poháru proti St. Pauli. | foto: AP

Čtvrtfinálový souboj dvou bundesligových účastníků střelecky otevřel po půlhodině hry Terrier. Schickova chvíle přišla v 63. minutě, kdy si pohlídal ofsajdové postavení, naběhl si na Garcíův centr a pohotovým zakončením překonal hostujícího brankáře.

Odchovanec pražské Sparty skóroval po pěti soutěžních zápasech, do nichž nastoupil, a počet tref v probíhajícím ročníku zaokrouhlil na deset. Konečný výsledek stanovil v nastavení střídající Hofmann.

Německý pohár
3. 2. 2026 20:45
Leverkusen Leverkusen : St. Pauli St. Pauli 3:0 (1:0)
Góly:
32. Terrier
63. Schick
90+2. Hofmann
Góly:
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Palacios (58. Fernández), García (89. Badé) – Vázquez (58. Arthur), Tillman, Grimaldo, Terrier (66. Hofmann) – Schick (89. Kofane).
Sestavy:
Voll – Ando, Mets (C), Oppie (46. Saliakas) – Fudžita (68. Irvine), Sands, Sinani, Rasmussen (90. Ceesay), Pyrka – Kaars, Lage (46. Jones, 81. Hara).
Náhradníci:
Omlin – Culbreath, Poku, Tape.
Náhradníci:
Vasilj – Dźwigała, Ritzka, Robatsch.
Žluté karty:
44. García
Žluté karty:
20. Fudžita, 51. Ando
