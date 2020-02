Fotbal v zajetí koronaviru. Český kondiční kouč popisuje život v Soulu

Před příchodem do kavárny sundá roušku. Zapne wi-fi, načež zjistí stoupající počet nakažených koronavirem. Opět. Jako každé ráno. Denis Kavan, rodák z Jablonce nad Nisou, odcestoval do Soulu, aby cepoval tamní fotbalisty. To jde teď ale těžko.

„Nervozita roste. Nikdo neví, co bude zítra,“ říká kondiční trenér týmu FC Soul.

Panuje v klubu kvůli koronaviru panika?

Panuje v klubu kvůli koronaviru panika?

To ne, ale nálada není nejlepší. Celé naše tréninkové centrum uzavřeli, nikoho tam nepouštějí, je tam jen náš tým. Kluci, kteří nemají rodiny, se do tréninkového centra sestěhovali, trenéři nosí neustále roušky, mají i respirátory.

