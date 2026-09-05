Dělbuchy a kelímky. Utkání nizozemské ligy skončilo kvůli výtržnostem předčasně

Poprvé rozhodčí zápas přerušil v 61. minutě, kdy domácí příznivci naházeli na hřiště pyrotechniku, včetně dělbuchu, který explodoval jen několik metrů za zády hostujícího brankáře. Hrát se znovu začalo po více než 20 minutách.
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Utrechtu snížil zásluhou Daniho de Wita na 1:3, ale když chtěl kapitán rychle pokračovat ve hře a vytáhnout míč ze sítě, obránce soupeře Kramer mu v tom bránil. To se nelíbilo domácím ultras, kteří vhodili na hřiště kelímky. Rozhodčí pak zápas ukončil.