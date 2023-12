Vítězná aura kolem nejdražšího muže. Z Rice je lídr, po kterém Arsenal toužil

Nikdy to nebyla disciplína, ve které by vynikal. Až do úterka měl Declan Rice, anglický fotbalový záložník, na kontě pouze jediný gól hlavou v celé profesionální kariéře. Arsenalu přitom právě ze vzduchu vystřelil důležité tři body na stadionu vzdorujícího nováčka Lutonu.