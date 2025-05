Jurásek zamířil do Benfiky ze Slavie před začátkem sezony 2023/24, už v zimě ale odešel za větším herním vytížením do Hoffenheimu. Během prvního půlroku v německém klubu zasáhl do 13 bundesligových utkání. V uplynulém ročníku přidal 22 soutěžních startů, do základní sestavy se ale natrvalo neprobojoval.

Čtyřiadvacetiletý levý bek má na kontě 12 reprezentačních zápasů a jeden gól. Naposledy nastoupil v březnu v kvalifikačním utkání proti Gibraltaru.

𝐃ě𝐤𝐮𝐣𝐢 🙏



David Jurasek verlässt die TSG nach dem Ende seiner eineinhalbjährigen Leihe und kehrt zurück nach Lissabon.



Danke für deinen Einsatz, David 🤜🤛 pic.twitter.com/K8IGHUt1v7 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 20, 2025

Nejistý je i osud dalších českých fotbalistů v Hoffenheimu.

Kadeřábek dokončil v klubu desátou sezonu, v létě mu ale končí smlouva a novou zatím nepodepsal.

Hranáč se po příchodu z Plzně neprosadil, za celý ročník nastoupil jen k pěti soutěžním duelům. Často se nevešel ani do zápasové nominace.