„Po deseti letech je moje cesta v klubu u konce. Je to pro mě neuvěřitelně emotivní,“ loučil se Kadeřábek v slzách ve videu. „Moc bych si přál, abych mohl nadále hrát za Hoffenheim, ale vedení má bohužel jiné plány. I tak zůstanu fanouškem klubu a budu se rád vracet. S rodinou jsme se tu cítili skvěle, cítil jsem maximální podporu. Hoffenheim mi zůstane navždy v srdci, nikdy na něj nezapomenu,“ přidal pravý bek s 48 reprezentačními starty.

Sparťanský odchovanec přestoupil do Hoffenheimu v roce 2015 a ihned se zařadil mezi opory. Celkem za klub odehrál 287 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal 19 branek a 35 asistencí. S týmem si zahrál i evropské poháry včetně Ligy mistrů v ročníku 2018/19. Po konci smlouvy bude volným hráčem a bude moci odejít do kteréhokoli klubu.

„Pavel je výjimečný člověk, svou vřelou osobností a charakterem si vydobyl mezi fanoušky status legendy. Bohužel jsme vzhledem k nejistotě záchrany nemohli uspořádat pořádnou rozlučku během posledního zápasu sezony, uděláme ji na začátku příštího ročníku. Jedna věc je jistá, Pavel bude mít v Hoffenheimu vždycky dveře otevřené a věříme, že po konci hráčské kariéry se k nám vrátí v jiné roli,“ uvedl sportovní ředitel Andreas Schicker.

Jurásek zamířil do Benfiky ze Slavie před začátkem sezony 2023/24, už v zimě ale odešel za větším herním vytížením do Hoffenheimu. Během prvního půlroku v německém klubu zasáhl do 13 bundesligových utkání. V uplynulém ročníku přidal 22 soutěžních startů, do základní sestavy se ale natrvalo neprobojoval.

Čtyřiadvacetiletý levý bek má na kontě 12 reprezentačních zápasů a jeden gól. Naposledy nastoupil v březnu v kvalifikačním utkání proti Gibraltaru.

V Hoffenheimu zatím zůstávají z českých fotbalistů útočník Adam Hložek a obránce Robin Hranáč, jehož osud je rovněž nejistý. Hranáč se po příchodu z Plzně neprosadil, za celý ročník nastoupil jen k pěti soutěžním duelům. Často se nevešel ani do zápasové nominace.