Autor: iDNES.cz , ČTK

8:23

Reprezentant David Jurásek se po hostování v Hoffenheimu do Benfiky Lisabon nevrátí. Podle tureckých médií míří český obránce do Besiktase Istanbul, kde by měl rovněž hostovat. O víkendu má v novém působišti absolvovat zdravotní prohlídku.