Euro se blíží, talent Jurásek musí hrát! Jenže v Benfice mlčí...

Může to být dost důležitý moment pro celou fotbalovou reprezentaci. Přesně 147 dní před mistrovstvím Evropy. Levých obránců, kteří by dokázali poctivě pracovat dozadu a ještě raketově vyrážet do křídla, je minimum. A ten nejlepší z nich nehraje. I proto David Jurásek souhlasil s nabídkou Hoffenheimu, že by se na jaře rozehrál v německé lize.