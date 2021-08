Obránce Heidenreich bude hrát Serii B, odchází na hostování do Spalu

„Těším se hodně. Mluvil jsem s trenérem (Pepem Clotetem), který je z anglické školy fotbalu, protože tam trénoval. Takže principy rychlé hry, presinku, to se mi líbí a těším se na to. Mám i skvělý pocit z kabiny i ze všech, kteří tady pracují,“ řekl Heidenreich v nahrávce pro média od agentury Sport Invest, jež ho zastupuje.

Heidenreich za Teplice stihl odehrát devět ligových zápasů s bilancí jeden gól, jedna asistence.

„Mohl jsem toho odehrát daleko víc, ale zranění mě zbrzdilo a měl jsem trochu smůlu. To hostování hodnotím kladně, protože jsem si ukázal, že přechod z mládežnického do seniorského fotbalu je úplně něco jiného. Jsem rád, že jsem mohl první sezonu absolvovat v Teplicích. Potvrdil jsem si, že to jde a mám na to,“ uvedl Heidenreich.

Poté si vážně poranil koleno a v březnu absolvoval operaci postranního vazu, po níž přišel o zbytek ročníku i mistrovství Evropy do 21 let. „Dohodli jsme se s trenérem, že nebudu ani na kvalifikaci. Teď se potřebuju zabydlet v týmu,“ vysvětlil.

Rodák z Ústí nad Labem v Bergamu hrál za výběry do 17 a 19 let, v soutěžním utkání za A-tým Atalanty ještě nenastoupil.

„Od minulého roku chtěli, abych šel do Serie B a své jméno v Itálii potvrdil. Věří mi a je to podle nich skvělý krok. Je tu mladý tým a trenér šanci mladým hráčům dává. Fotbal, jaký se tu hraje, by mi měl pomoci zpátky do áčka Atalanty.“

„Po zdravotní stránce se cítím skvěle. Už jsem začal svoji přípravu na začátku června, takže jsem se pořád nějak udržoval. Pak jsem v červenci nastoupil s Atalantou, kde jsem absolvoval první týden s áčkem i dva přátelské zápasy. Koleno drží a všechno je v pořádku,“ dodal mladý obránce.

Spal bude v usilovat o návrat do nejvyšší soutěže, ze které v minulé sezoně spadl. „Do puntíku se budu snažit plnit pokyny trenéra. Věřím, že budeme vyhrávat, dělat body a radost fanouškům, “ uzavřel.